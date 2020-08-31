Завершится она фестивалем «Читай, Ижевск!».

Ижевск. Удмуртия. Книжная неделя фестиваля «Лето в городе» ждет жителей Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртской Республики.

Книжная неделя продлится с 31 августа по 6 сентября и завершится фестивалем «Читай, Ижевск!».

В понедельник к 18:00 горожан ждут на «Громкие чтения на Малиновой горе». Они пройдут на игровой площадке у дома №48 по улице 1-я Тверская.

В День знаний в Рябиновом сквере с 18:00 до 19:00 можно будет принять участие в интерактивной программе «Культурная лаборатория» от модельной библиотеки имени Наговицына.

В среду, 2 сентября, в сквере Металлургов пройдут Национальные интеллектуальные и подвижные игры, громкие чтения. Начало – в 18:00.

3 сентября в 18:00 громкие чтения по книгам Ардалана Хайде «Куда спрятался кот» пройдут на игровой площадке на улице Воровского, 108.

В Татьянином сквере в пятницу в 18:00 ожидаются громкие чтения по книге Марины Бабанской «Путешествие с Востока на Запад».

Кроме того, в пятницу столица Удмуртии встретит 8-ой книжный фестиваль «Читай, Ижевск!». Главной его площадкой станет Центральная площадь.

В пятницу мероприятия пройдут с 15:00 до 20:00. В 17.00 состоятся творческие встречи с детским писателем, сказочником Валентином Постниковым, автором книг «Новые Приключения Карандаша и Самоделкина». Также увидеться с ним можно будет в субботу, 5 сентября, в 14:00.

В субботу и воскресенье мероприятия фестиваля пройдут с 10:00 до 20:00.