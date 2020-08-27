«Живая линия»: жители Ижевска могут присоединиться к открытым урокам по зарисовкам с натуры

Занятия будут проводить регулярно в «Арт-резиденции».

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска могут присоединиться к открытым урокам по зарисовкам с натуры. Об этом сообщается в группе «Арт-резиденции» в соцсети «Вконтакте».

Ближайшее занятие состоится 28 августа, в пятницу. Всех желающих ждут к 18:30 по адресу: улица Карла Маркса, 258 (вход в «Арт-резиденцию»).

Мастер-класс под названием «Живая линия» будут проводить регулярно. По вторникам — в 12:00, по пятницам — в 18:30. Занятие идет 1,5 часа.

«Каждый раз приходят модели, они сидят в одной позе минут 7-10, а потом меняют свое положение. Это именно для того делается, чтобы научиться делать быстрые наброски с человека», — рассказала информационному агентству «Сусанин» один из кураторов проекта Людмила Батуева.

Приходить на урок можно с любыми художественными принадлежностями. «Кто-то рисует маркерами, кто-то масляными красками или ручками, кто-то рисует в планшете», — отметила Людмила Батуева.