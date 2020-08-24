Увидеть историческую постановку можно будет как в онлайн, так и в офлайн-форматах.

Сарапул. Удмуртия. В Удмуртии воспроизведут один из боев времен Гражданской войны. Об этом сообщается в группе исторической реконструкции «Юринские маневры» в соцсети «Вконтакте».

Показ состоится 30 августа. Зрители смогут увидеть реконструкцию встречного боя Красной армии с «белыми» частями от 2 июня 1919 года. Сражение произошло под деревней Юрино Сарапульского уезда бывшей Вятской губернии.

Воспоминания о том дне остались в мемуарах командующего полка, маршала Василия Чуйкова и в научных работах местных ученых-краеведов. О сражении известно и от жителей деревни.

Историческую постановку покажут участники более 80 представителей военно-патриотических клубов. Они приедут на фестиваль «Юринские маневры» в Удмуртию из Уфы, Кирова, Димитровграда, Ульяновска, Самары, Тольятти, Екатеринбурга, Казани, Омска и других регионов России.

Интерактивные площадки откроются в 10:00, а начало боя назначено на 12:00. Сражение проведут в поле у Юрино (в 35 км от Сарапула по трассе Сарапул-Киясово, на въезде в деревню поворот направо).

Одновременно с боевыми действиями гости смогут ознакомиться с несколькими историческими выставками, взять уроки штыкового боя и шинельной скатки, сделать памятные фото, обучиться танцам той эпохи, «вступить» в ряды Красной и Сибирской армий, побывать в фортификационных сооружениях.

Фестиваль проведут и в онлайн-формате, трансляция будет доступна в группе «Юринских маневров» «Вконтакте».

Организаторы отмечают, что такое мероприятие не имеет аналогов в Удмуртской Республике. Подобные исторические постановки проводят в Уфе, Белгороде, Казани.

Напомним, что ранее проект по военно-исторической реконструкции событий времен Гражданской войны «Юринские маневры» выиграл президентский грант в 375 тыс. рублей.