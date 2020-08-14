Международный фестиваль финно-угорских народов «Воршуд» пройдет в Удмуртии в сентябре

Участники из зарубежья присоединятся к празднику в онлайн-формате.

Ижевск. Удмуртия. Международный фестиваль финно-угорских народов «Воршуд» пройдет в Удмуртии. Об этом сообщается в группе народного творчества Удмуртской Республики «Вконтакте».



Песенную и инструментальную культуры своих народов представят молодежные коллективы из Кировской области, республик Коми, Башкортостан и Марий Эл. Среди участников из Удмуртии — Алнашский, Воткинский, Можгинский, Киясовский, Якшур-Бодьинский, Кизнерский, Дебесский, Юкаменский, Граховский и Игринский районы, а также Можга и Воткинск. К программе присоединятся и исполнители из стран зарубежья, они сделают это в онлайн-формате.



Фольклорный праздник пройдет с 17 по 21 сентября. 17 числа в 17:00 в парке имени Кирова в Ижевске состоится торжественное открытие, а 20 числа на набережной Ижевского пруда в 15:00 — гала-концерт.



В программе также:



— научно-практическая конференция «Традиционная музыкальная культура: инструмент, исполнитель, репертуар»;



— народное гуляние в удмуртской родовой усадьбе «Мумы дор»;



— праздник традиционной музыки в Игринском и Киясовском районах;



— республиканский фестиваль фольклора и ремесел «Трокай» в Алнашском районе;



— мастер-классы и выставки;



— этнодискотека.



В 2020 году «Воршуд» посвятят 100-летию государственности Удмуртии.