Жители Удмуртии могут передать исторические предметы быта для нового музея

Усадьбу откроют в 2021 году в Селтинском районе.

Селты. Удмуртия. Экспонаты для музея-усадьбы калмезских удмуртов в Селтинском районе могут передать жители Удмуртии. Об этом сообщается на странице « Удмурт кенеш » в соцсети Вконтакте.

Так, в качестве экспонатов принимают предметы быта, вышивку, орудия труда, письма, фотографии, исследования и другое.

Открытие музея состоится в мае 2021 года в деревне Малый Жайгил. Реализуется проект на средства Фонда президентских грантов.

Первые экспонаты будущий музей уже получил. Одна из семей передала безмен, глиняный горшок, ключ 19 века, плетеную корзину, стиральную доску, маслобойки, медные колокольчики и другое.