Музей Ижевска снял сюжет о старейшем здании города

Историк-краевед Евгений Шумилов рассказал о Доме Лятушевича.





Ижевск. Удмуртия. Музей Ижевска выпустил сюжет о старейшем здании города — доме Захария Лятушевича. Ролик появился в группе музея в «ВКонтакте».

Виртуальную экскурсию провёл историк-краевед Евгений Шумилов.

«Это рассказ о старейшем здании Ижевска — доме Захария Лятушевича. Уже несколько лет дом закрыт для горожан и не используется. А у нас есть возможность не только посмотреть на него снаружи, но заглянуть внутрь и пройтись по залам», — рассказали в музее.

Дом был построен в первое десятилетние XIX века по проекту архитектора Семёна Дудина для священника Захария Лятушевича. Впоследствии здание перешло в казну и его занимали различные учреждения: заводская аптека, штаб Ижевской народной армии, комитет РСДРП (б), Госбанк, а также фонды Краеведческого музея.

В 1995 году здание получило статус памятника истории и культуры федерального значения и с тех пор пустует.