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Мэр Ижевска Олег Бекмеметьев поддержал решение горожан о месте установки стелы трудовой доблести

09:30, 31 июля, 2020
Юрий Абашев
Мэр Ижевска Олег Бекмеметьев поддержал решение горожан о месте установки стелы трудовой доблести
09:30, 31 июля, 2020
Юрий Абашев
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#Ижевск\n#история\n#Удмуртия\n#память\n#история Ижевска\n#Олег Бекмеметьев
Фото: ИА Сусанин
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Памятник появится на площади у монумента «Навеки с Россией».

Ижевск. Удмуртия. Стелу «Город трудовой доблести» установят в Ижевске на площади у монумента «Навеки с Россией». Этот вариант победил в народном голосовании и был поддержан большинством голосов членов комиссии по охране памятников города, заседание которой прошло 30 июля.

В опросе приняло участие более 2,7 тыс. ижевчан. За площадь у монумента проголосовал 601 человек, второе место занял сквер у Вечного огня — 587 голосов. На комиссии обсуждались два этих варианта.

 «Вечный огонь был установлен в 1967 году как памятник единству фронта и тыла. Поэтому появление стелы трудовой доблести на месте круглой клумбы завершит архитектурный ансамбль. Её появление будет разрывом связи между фронтом и тылом. Поэтому принимать решение исходя из перевеса в 14 голосов считаю неправильным», — сказал историк и публицист Николай Кузнецов.

Ему парировал историк-краевед Евгений Шумилов, который отметил, что обе площадки находятся на одной линии оси эспланады. К тому же сам монумент «Навеки с Россией» общий трудовой и военный подвиг народа, в том числе в Великой Отечественной войне.

Члены комиссии поднятием рук высказали своё мнение по предложенному месту для установки стелы. 17 человек проголосовали «за», 2 — «против». Решение было принято. Стела «Город трудовой доблести» появится у монумента «Навеки с Россией».

«Эскизный проект должен появиться не позже конца сентября текущего года. Следующий этап — это разработка рабочей документации. Открытие самой стелы уйдёт уже на следующий год. Считаю это наиболее верным вариантом, поскольку зима — не лучшее время для строительства», — отметил Олег Бекмеметьев.

Также принято решение о предварительной установке памятного камня на месте будущего памятника. 

09:30, 31 июля, 2020
Юрий Абашев
123
0
#Ижевск\n#история\n#Удмуртия\n#память\n#история Ижевска\n#Олег Бекмеметьев

 

 

 


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