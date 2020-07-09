Планёрка Русского драмтеатра в Ижевске

Информагентство «Сусанин» ведёт прямую трансляцию с мероприятия.





Ижевск. Удмуртия. В Русском драматическом театре Удмуртии пройдёт планёрка, на которой обсудят планы на предстоящий сезон. Встречу проведёт главный режиссёр театра Яков Ломкин. Он расскажет о премьерах, карантине, ТЮЗе и планах на новый сезон. Режиссёр постановки «Опасные связи» Валерий Саркисов презентует макет декораций, эскизы костюмов.

Режиссер-постановщик премьерного спектакля «Алексей Каренин» и художник-постановщик Арина Слободяник ответят на вопросы о репетиционном процессе, работе с труппой, о замыслах спектакля.

Театральная планёрка пройдёт 9 июля. Информагентство «Сусанин» ведёт прямую трансляцию мероприятия.