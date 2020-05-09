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Хоровая капелла Удмуртии на удалёнке исполнила «Журавлей»

16:05, 09 мая, 2020
Дарья Саушина
Хоровая капелла Удмуртии на удалёнке исполнила «Журавлей»
16:05, 09 мая, 2020
Дарья Саушина
313
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#культура\n#Ижевск\n#музыка\n#День Победы
Фото: кадр из видео
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Песню ансамбль посвятил воинам – уроженцам Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. Ко Дню Победы хоровая капелла Удмуртии исполнила песню «Журавли» композитора Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова. Видео опубликовал директор Удмуртской филармонии Алексей Фомин.

Как и многие другие жители Удмуртии, артисты хоровой капеллы находятся на самоизоляции. Однако это не помешало им подготовить поздравление. Андрей Елисеев дирижирует из дома, исполнители также записываются на удалёнке.

«Посвящаем воинам, уроженцам Удмуртии, которым присвоено звание Героя Советского Союза», - говорится в конце видео.

За годы Великой Отечественной войны более 100 уроженцев Удмуртии заслужили звание Героя Советского Союза, 20 стали полными кавалерами ордена Славы. С 1941 по 1945 год на территории республики были сформированы 13 стрелковых, 9 артиллерийских, 8 авиационных дивизий. В армию были призваны сотни тысяч жителей региона. В бою пали 50 тысяч воинов из республики, 72 тысячи пропали без вести. 11 тысяч солдат умерли в госпиталях, ещё одна тысяча сгинула в немецких лагерях для военнопленных

Академическая хоровая капелла удмуртии - Журавли

Уважаемые жители города Ижевска! Дорогие наши ветераны! С праздником! С Днем Великой Победы! 9 мая - День славы и бесконечной благодарности ветеранам! День п...

16:05, 09 мая, 2020
Дарья Саушина
313
0
#культура\n#Ижевск\n#музыка\n#День Победы

 

 

 


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