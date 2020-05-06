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Юбилей Чайковского в Удмуртии: программа онлайн-мероприятий 7 мая

17:35, 06 мая, 2020
Дмитрий Стрелков
Юбилей Чайковского в Удмуртии: программа онлайн-мероприятий 7 мая
17:35, 06 мая, 2020
Дмитрий Стрелков
228
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#интернет\n#Ижевск\n#музыка\n#Пётр Ильич Чайковский\n#Удмуртия\n#юбилей Чайковского\n#онлайн
Фото: pixabay.com
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В 2020 году исполняется 180 лет со дня рождения композитора.

Ижевск. Удмуртия. Посвящённые юбилею Петра Ильича Чайковского мероприятия пройдут в Удмуртии в онлайн-режиме. В четверг, 7 мая, исполняется 180 лет со дня рождения великого композитора.

Напомним, в феврале 2020 года была анонсирована широкая программа празднования юбилея выдающегося уроженца Воткинска. Но все культурные мероприятия пришлось отменить или перенести из-за пандемии коронавируса.

Тем не менее, 7 мая для любителей музыки в Удмуртии есть возможность «посетить» ряд мероприятий в онлайн-режиме. Директор Удмуртской госфилармонии Алексей Фомин рассказал «Сусанину», что невозможно пройти стороной столь значимую для республики и всего мира дату. Собеседник выразил надежду, что 2021 году, может быть, удастся вновь организовать приезд на родину композитора Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского под управлением Владимира Федосеева. Сам же фестиваль 2020 года в Удмуртии пока перенесли на сентябрь, многие концерты остаются в планах учреждения культуры. Но есть и сюрприз к юбилею.

«Для наших зрителей мы не могли не подготовить подарок. Соблюдая санитарные нормы с выдачей средств индивидуальной защиты, дадим концерт в онлайн-режиме с квартетом Удмуртской филармонии», — сказал Алексей Фомин.

В исполнении двух скрипок, альта и виолончели прозвучит прозвучит «Дивертисмент ре мажор» Моцарта и Первый струнный квартет Чайковского. Концерт состоится в 17:00 в открытом доступе в группе Удмуртской филармонии «ВКонтакте».

Имя Чайковского в Ижевске носит Государственный театр оперы и балета Удмуртии. Руководитель литературно-драматической части театра Анна Попова рассказала «Сусанин», что 7 мая в социальных сетях разместят подборку фото и видео из спектаклей учреждения культуры.

Также имя великого композитора носит ДШИ №2 в Ижевске. Её директор Геннадий Юсим сообщил «Сусанину», что в день юбилея Петра Ильича в соцсетях будет размещён большой пост с игрой пианистов, воспитанников школы, и демонстрацией прошлогоднего концерта — посвящения Чайковскому.

«В конце учебного года будет прямой эфир, где этому событию будет уделено достойное ему внимание», — добавил Геннадий Юсим.

Отдельная онлайн-программа есть и у музея-усадьбы П. И. Чайковского В Воткинске. Посетители страниц на сайтах «ВКонтакте» и в «Фейсбуке» увидят специально разработанные экскурсии, выставки, уникальные издания, концерты и мастер-классы:

10:00 Видео-прогулка с директором музея Татьяной Негановой.

11:00 Акция «Цветок гению».

11:15 Концерт «Соло для Чайковского» от студентов и педагогов учреждений культуры Воткинска.

13:00 Онлайн-конференция «Время Чайковского» с деятелями культуры и искусства: Николаем Цискаридзе, Михаилом Брызгаловым, Татьяной Негановой и другими.

15:00 Мастер-класс «Воздушный танец» по изготовлению тематического украшения для детской комнаты.

16:00 Презентация книги «Сто вопросов о Чайковском».

17:00 Презентация передвижной выставки «Сто ответов о Чайковском».

18:00 Экскурсия «7 фактов о Чайковском».

19:45 Презентация виртуального концертного зала музея-усадьбы П. И. Чайковского.

20:00 Онлайн-концерт Московской государственной филармонии.

17:35, 06 мая, 2020
Дмитрий Стрелков
228
0
#интернет\n#Ижевск\n#музыка\n#Пётр Ильич Чайковский\n#Удмуртия\n#юбилей Чайковского\n#онлайн

 

 

 


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