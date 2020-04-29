Фильм с участием актрисы из Ижевска покажут во Франции

Картину сняла международная команда из Германии, Франции и России.

Ижевск. Удмуртия. Фильм с участием уроженки Удмуртии, актрисы Натальи Борисовой покажут на фестивале во Франции. Об этом сообщает пресс-служба театра «Молодой человек».

Короткометражку «Too much» («Слишком много») режиссера Кароль Лабуз Пиа сняла международная команда из Германии, Франции и России в 2016 году. В апреле 2020 года жюри Французского фестиваля «Festival Côté court» выбрало этот фильм для показа в программе «Панорама». Проведение фестиваля запланировано на осень.

Сцены кино снимали на улицах Берлина, в баре «Капиталист» и у Берлинской стены. «Я могла посмотреть на этот город не просто глазами туриста, но и понаблюдать за жизнью местных жителей, что очень ценно для актёрской профессии», — говорит Наталья Борисова.

Отметим, что Наталья Борисова в 2020 году вернулась в Ижевск и работает в театре «Молодой человек», где и начинала свою карьеру перед отъездом в Москву в начале 2000-х годов.