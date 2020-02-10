Реконструкция древней легенды городища «ДондыДор» пройдёт под Глазовом

Принять участие приглашают всех желающих.

Глазов. Удмуртия. На территории культурного парка «ДондыДор» в деревне Адам Глазовского района пройдёт неисторический эксперимент «Огни ДондыДора: второе нашествие». Мероприятие воплотит в жизнь легенду о древнем поселении. Об этом сообщает пресс-служба администрации Глазова.

23 февраля участники реконструкции должны зажечь сигнальные костры. Согласно легендам, жители ближайших городищ сообщали таким образом друг другу о важных событиях. В основу мероприятия ляжет сюжет призыва поселения Чепецкой археологической культуры о помощи в борьбе против нашествия нечисти.

Участники разделятся на две команды: светлых и тёмных. Задачей первых станет зажечь цепь сигнальных огней, вторых – помешать им. Гостей ждут мастер-классы, боевые действия, ярмарки, развлекательные площадки и концертная программа с награждением победителей.

Программа:

- 11:00. Начало работы торговых и развлекательных площадок;

- 11:05. Рекрутирование в отряды сил Света и сил Тьмы;

- 12:00. Начало работы мастерских лагерей светлых и тёмных отрядов (подготовка к боевым действиям, обучение рекрутов);

- 13:00. Нападение тёмных сил, боевые действия;

- 14:00. Водружение знамени и торжество победителей, концертная программа.

Мероприятие платное.



Напомним, что «Сигнальные огни «Дондыдора» вошли в событийный календарь Удмуртии за 2020 год.