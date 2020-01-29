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Дизайнер из Ижевска рассказал, как он анимировал городские панно

08:30, 29 января, 2020
Юрий Абашев
Дизайнер из Ижевска рассказал, как он анимировал городские панно
08:30, 29 января, 2020
Юрий Абашев
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#культура\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#дизайн
Фото: 2gis
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Работа над самой сложной фреской заняла несколько дней.

Ижевск. Удмуртия. Дизайнер Андрей Першин рассказал о воплощении своей идеи – анимированнии панно на зданиях в Ижевске. Интервью с ним вышло в программе «Вести» на ГТРК «Удмуртия».

Всего дизайнер «оживил» в городе шесть панно. Самой сложной оказалась фреска на здании медакадемии. Работа над ней заняла несколько дней. Андрей отметил, что все панно в хорошей сохранности и отреставрированы.

«Там потерялись какие-то детали, пропала ветхость, и трещинок там не было видно. Было видно, что это совсем новая краска, а с таким материалом намного проще работать», - отметил дизайнер.

В последний раз он посещал Ижевск чуть больше года назад. Здесь он закончил исторический факультет УдгУ, а сейчас живёт и работает в Латвии. Признаётся, что скучает по родному краю, поэтому всякий раз, как приезжает в Ижевск, набирает материал для нового видео.

«Ижевск – это цельный, очень интересный город с богатой историей! В первую очередь, мне интересны всякие артефакты былых эпох, которые остались в Ижевске, и очень нравится привносить в них жизнь и давать им второе воплощение!» - сказал Першин.

08:30, 29 января, 2020
Юрий Абашев
8
0
#культура\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#дизайн

 

 

 


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