Работы по созданию скульптур к фестивалю «Удмуртский лёд» начнутся 27 января

В фестивале примут участие 15 команд.

Ижевск. Удмуртия. Для фестиваля «Удмуртский лёд – 2020» в Ижевске изготовят 15 ледяных скульптур, к созданию которых художники приступят 27 января. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В этом году темой фестиваля станет 100-летие государственности Удмуртии. В скульптурах найдут отражение исторические события, легенды, мифы и сказки удмуртского народа. Во льду также изобразят государственных и религиозных деятелей, поэтов, писателей и музыкантов, связанных с республикой.

В фестивале примут участие 15 команд, столько же фигур появится у Монумента Дружбы народов. Работы над скульптурами продлятся с 27 января по 2 февраля. Горожане смогут своими глазами увидеть все этапы творческого процесса.