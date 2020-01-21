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Поэтический марафон с Германом Лукомниковым пройдет в Ижевске

13:16, 21 января, 2020
Дмитрий Стрелков
Поэтический марафон с Германом Лукомниковым пройдет в Ижевске
13:16, 21 января, 2020
Дмитрий Стрелков
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#Ижевск\n#выставки\n#поэты\n#Удмуртия\n#художники\n#творчество
Фото: vk.com/molodostur
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Мероприятия состоятся по вечерам с 22 по 24 января.

Ижевск. Удмуртия. Поэтический марафон с Германом Лукомниковым пройдет в Ижевске. Мероприятия состоятся в рамках выставки «100 лет! Молодость Удмуртии».

Герман Лукомников — поэт-минималист, мастер палиндрома и комбинаторной поэзии, прозаик, переводчик, актёр, перформер, автор-исполнитель песен, составитель антологий.

«Лукомников — один из самых заметных поэтов-авангардистов страны. Публиковался и в самиздате, и в толстых журналах. Автор 14 поэтических книг. Победитель ряда поэтических слэмов, в том числе Российско-Украинского слэма 2007 года во Львове и Всероссийского слэма 2014 года в Воронеже, вице-чемпион Всемирного слэма 2015 года в Париже», — рассказали организаторы.

Также в поэтических вечерах примет участие московский художник, участник группы ABC Михаил Косолапов. Он известен своими объектами, изготовленными из различных отходов человеческой деятельности: ржавых труб, автопокрышек, горелых компьютерных мышей, мониторов и старых факсов, тряпок и кусков пластмассы. Будучи путешественником, он избороздил на парусном катамаране Атлантический океан.

Мероприятия пройдут в выставочном пространстве по адресу в Ижевске: улица Максима Горького, 150.

Расписание поэтических вечеров:

22 января, среда

18:00 Герман Лукомников читает стихи собственного сочинения.

23 января, четверг

18:00 Герман Лукомников читает свои любимые стихи других авторов;

20:00 Михаил Косолапов, Энвиль Касимов, Сергей Орлов и другие художники читают стихи Дмитрия Пригова.

24 января, пятница

18:00 Открытая встреча с Германом Лукомниковым. Поэт расскажет о себе, своих стихах и ответит на вопросы;

20:00 Открытый микрофон. Все желающие могут почитать свои стихи.

 

Вход на все мероприятия свободный. 16+

13:16, 21 января, 2020
Дмитрий Стрелков
109
0
#Ижевск\n#выставки\n#поэты\n#Удмуртия\n#художники\n#творчество

 

 

 


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