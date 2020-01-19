Память погибшего в ДТП поэта почтят в Ижевске

Молодой литератор погиб в аварии по дороге в Пермь.

Ижевск. Удмуртия. Вечер памяти поэта Марата Багаутдинова, погибшего в ДТП, состоится в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Удмуртской Республики.

В среду, 22 января, желающих почтить память литератора ждут в Штабе городских проектов «Лифт» в 18:00.

«В литературной гостиной соберутся те, кто хочет почтить память чудесного человека и поэта чтением и слушанием его стихов. Если у вас есть любимые стихи Марата, и вы хотите поделиться ими с окружающими, или собирались, но не успели ближе познакомиться с его творчеством, ждем вас в нашей литературной гостиной», - приглашают организаторы.

Молодой ижевский поэт Марат Багаутдинов погиб в ДТП по дороге в Пермь. Авария произошла 31 декабря на дороге Воткинск – Кельчино. «Лада Гранта», в которой ехал мужчина, вылетела на встречную полосу и врезалась в «Ниссан». Погиб Марат Багаутдинов и еще одна пассажирка «Гранты» - 31-летняя женщина.