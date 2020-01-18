Первый «Крещенский фестиваль православной духовной музыки» пройдет в Ижевске

Гостей познакомят с многовековыми традициями христианской музыкальной культуры.
Ижевск. Удмуртия. В Михаило-Архангельском кафедральном соборе в Ижевске пройдет первый «Крещенский фестиваль православной духовной музыки». Об этом сообщает пресс-служба города.
Сводные хоры детских школ искусств и взрослые профессиональные коллективы Ижевска исполнят духовную музыку: «Покаянная молитва о Руси», «Эта ночь святая», «Ныне отпущаеши», «Пресвятой богородице помолимся» и другое.
С многовековыми традициями христианской музыкальной культуры гостей фестиваля познакомят 19 января, начало в 18:00.