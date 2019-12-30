В Ижевске объект культурного наследия выставят на продажу в 2020 году

Здание на улице Горького, 69 построено в 1820-1823 годах.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ведётся работа по подготовке к приватизации «Дома Новикова» - объекта культурного наследия народов России. Соответствующий документ размещён на сайте Минимущества Удмуртии.

Историческое здание расположено по улице Максима Горького, 69. Недавно оно было передано в казну от управления образования администрации города. Нового владельца обяжут провести работы по сохранению объекта, в том числе реставрировать кровлю, фасад и его декор, подвальные помещения, восстановить разрушенные стены. Работы необходимо будет сделать в течение 20 месяцев со дня подписания договора купле-продажи.

Начальная цена здания составила 22 540 000 рублей. Конкурс пройдёт в феврале 2020 года.

«Дом Новикова» построен в 1820-1823 годах. Его первый владелец дал не только имя своему дому, но и был подрядчиком по восстановлению Ижевска после пожара 1810 года. С 1871 года здание находится в частных руках, немного позже его выкупило Ижевско-Нагорное волостное правление, пробывшее в доме до революции. В советское время в «Доме Новикова» находились типография, горисполком. Предполагаемым автором проекта являлся первый ижевский архитектор Семён Дудин.