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Новогодний спектакль представили в Ижевске танцоры на колясках

13:20, 17 декабря, 2019
Новогодний спектакль представили в Ижевске танцоры на колясках
13:20, 17 декабря, 2019
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#культура\n#общество\n#Ижевск\n#инвалиды\n#танцы\n#Удмуртия
Фото: vk.com/podarizavtra
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Студия «Бродвей инклюзив» планируют гастроли по Удмуртии после новогодних праздников.

Ижевск. Удмуртия. 14 и 15 декабря в Ижевске состоялось два благотворительных новогодних спектакля танцевальной студии «Бродвей инклюзив». 

Сценарий основан на реальных событиях - истории Натальи Стерховой, танцующей на коляске. Наташа пришла в студию два года назад, а сегодня она участвует в соревнованиях как регионального, так и международного масштаба, уверенно занимая призовые места. По примеру Наташи в студию пришли и другие ребята на колясках.

«Было необычно попробовать себя не только в роли танцора, но и чуть-чуть актера, - рассказывает Наталья. - Как изобразить те или иные эмоции, правильно показать интонацию голосом при записи!».

В спектакле участвовало 10 танцоров на колясках, ребята с нарушениями слуха, зрения, синдромом дауна и ДЦП. Всего в спектакле участвовало практически 100 человек, а зрителей - более 1500.

«Несмотря на то, что на подготовку спектакля был лишь месяц, мы сделали это, и получилось очень здорово», - отметила Наталья.

В этом году «Бродвей инклюзив» заняли первое место в командном выступлении на международном фестивале «Inclusive Dance» в Москве.

«Спектакль, я думаю, отражает не только мою историю, но каждого из нас, говорит Наталья Стерхова. - Но чуть-чуть, некоторые моменты и события из разных жизней и судеб переплетаются и отражаются в истории феи Алисы, которая тоже хочет танцевать, но не знает, что для этого нужно сделать, и как преодолеть свои страхи; научиться никого не слушать, следовать только своему сердцу и исполнять мечты».

Все собранные средства пойдут на нужды студии «Бродвей инклюзив». А после новогодних праздников танцоры студии планируют гастроли по Удмуртии.

 

Подготовила Мария Бессонницына.

13:20, 17 декабря, 2019
143
0
#культура\n#общество\n#Ижевск\n#инвалиды\n#танцы\n#Удмуртия

 

 

 


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