Их вручили в четырёх номинациях.
Ижевск. Удмуртия. Правительство Удмуртии присудило ежегодные литературные премии. Об этом сообщили в республиканском агентстве печати и массовых коммуникаций.
В 2019 году конкурсной комиссией рассмотрены 18 литературных произведений от 15 авторов-соискателей. Премии присудили:
- Сергею Антонову, автору пьесы «Шаян пи» («Лекарство от шалости»), в номинации «Лучшее драматургическое произведение»;
- Надежде Нелидовой, автору сборника рассказов «12 часиков», в номинации «Лучшее литературно-художественное произведение»;
- Анатолию Демьянову, автору поэтического сборника «Время серебра», в номинации «Лучшее поэтическое произведение»;
- Римме Николаевой, автору сборника рассказов «Гудырипуз» («Дождевик»), в номинации «Лучшее литературное произведение для детей и юношества».
Отметим, что размер каждой составляет 50 тысяч рублей.