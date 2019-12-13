Их вручили в четырёх номинациях.

Ижевск. Удмуртия. Правительство Удмуртии присудило ежегодные литературные премии. Об этом сообщили в республиканском агентстве печати и массовых коммуникаций.

В 2019 году конкурсной комиссией рассмотрены 18 литературных произведений от 15 авторов-соискателей. Премии присудили:

- Сергею Антонову, автору пьесы «Шаян пи» («Лекарство от шалости»), в номинации «Лучшее драматургическое произведение»;

- Надежде Нелидовой, автору сборника рассказов «12 часиков», в номинации «Лучшее литературно-художественное произведение»;

- Анатолию Демьянову, автору поэтического сборника «Время серебра», в номинации «Лучшее поэтическое произведение»;

- Римме Николаевой, автору сборника рассказов «Гудырипуз» («Дождевик»), в номинации «Лучшее литературное произведение для детей и юношества».

Отметим, что размер каждой составляет 50 тысяч рублей.