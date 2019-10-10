«Ночь искусств» вновь пройдет в Удмуртии

Акция состоится 3 ноября.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в седьмой раз пройдет Всероссийская акция «Ночь искусств». Состоится она 3 ноября, сообщает пресс-служба Минкультуры республики.

Ежегодно в рамках мероприятия музеи, театры, библиотеки проводят квесты, экскурсии, лекции, мастер-классы с деятелями искусства.

В Удмуртии к акции присоединятся Республиканский дом народного творчества, Удмуртская государственная филармония, Национальная библиотека Удмуртии, Национальный музей Удмуртии имени Кузебая Герда и Республиканский музей изобразительных искусств.