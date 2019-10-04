Два театра из Удмуртии представят ПФО на фестивале

В финал вышли театр «Птица» и танцевальный коллектив «Прикосновение».

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске назвали победителей межрегионального этапа фестиваля-конкурса студенческих и любительских театров России. Об этом на своей странице в ВКонтакте сообщил министр культуры Удмуртской Республики Владимир Соловьев.

Всего в Ижевск приехали девять театров с Приволжского федерального округа. Члены жюри выбрали два из них. В финале, который пройдет в Москве с 7 по 12 ноября, ПФО представят ижевские театр «Птица» и танцевальный коллектив из ИжГТУ «Прикосновение».

Конкурс охватывает всю страну и проходит в 5 городах: Новороссийске, Ижевске, Костроме, Хабаровске и др. Два лучших спектакля по итогам финала представят на Санкт-Петербургском международном культурном форуме 14-16 ноября.