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Два театра из Удмуртии представят ПФО на фестивале

14:54, 04 октября, 2019
Дарья Саушина
Два театра из Удмуртии представят ПФО на фестивале
14:54, 04 октября, 2019
Дарья Саушина
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#культура\n#общество\n#Ижевск\n#театр\n#студенты
Фото: vk.com (Владимир Соловьев)
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В финал вышли театр «Птица» и танцевальный коллектив «Прикосновение».

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске назвали победителей межрегионального этапа фестиваля-конкурса студенческих и любительских театров России. Об этом на своей странице в ВКонтакте сообщил министр культуры Удмуртской Республики Владимир Соловьев.

Всего в Ижевск приехали девять театров с Приволжского федерального округа. Члены жюри выбрали два из них. В финале, который пройдет в Москве с 7 по 12 ноября, ПФО представят ижевские театр «Птица» и танцевальный коллектив из ИжГТУ «Прикосновение».

Конкурс охватывает всю страну и проходит в 5 городах: Новороссийске, Ижевске, Костроме, Хабаровске и др. Два лучших спектакля по итогам финала представят на Санкт-Петербургском международном культурном форуме 14-16 ноября.

14:54, 04 октября, 2019
Дарья Саушина
494
0
#культура\n#общество\n#Ижевск\n#театр\n#студенты

 

 

 


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