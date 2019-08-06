Археологи провели спасательные работы на двухсотлетнем могильнике в Шаркане

Находки позволяют проследить период взаимодействия язычества и православия.

Шаркан. Удмуртия. Сотрудники Удмуртского госуниверситета провели спасательные археологические работы на недавно обнаруженном памятнике — Шарканском могильнике. Как сообщили в агентстве по госохране ОКН Удмуртии, данный памятник археологии датируется концом XVIII – началом XIX веков.

Археологи получили весьма интересный вещественный материал, сопровождавший погребённых в целом по православным обычаям. Это нательные кресты, женские украшения, предметы быта, но особенно выразительны монеты, найденные почти в каждой могиле. Руководитель работ, профессор Елизавета Черных отметила, что могильник датируется тем периодом, когда удмурты Шарканской волости только вовлекались в лоно христианской цивилизации.

«К моменту строительства Петропавловской церкви в 1837 году часть удмуртов деревни Лонлэз-Докья (прежнее название села Шаркан), по-видимому, была уже христианизирована. Тем не менее, учёные пока не пришли к окончательному выводу о конфессиональной принадлежности погребённых на выявленном кладбище. В полной мере среди них могли быть и новокрещённые удмурты, и язычники», — рассказала Елизавета Черных.

Отметим, что Шарканский могильник представляет значительный интерес как памятник по истории одной из этнических групп удмуртов, но, прежде всего, его материалы позволяют дополнить столь фрагментарные сведения исторических источников о начальной поре их христианизации, о взаимодействии язычества и православия. В науке остаётся открытым вопрос о локализации первого поселения на территории села Шаркан. Также не были известны места захоронений его жителей, особенности материальной и духовной культуры шарканцев столь раннего времени.



