  • $ 65.05 ↑
  • € 72.37 ↑

Археологи провели спасательные работы на двухсотлетнем могильнике в Шаркане

09:00, 06 августа, 2019
Дмитрий Стрелков
Археологи провели спасательные работы на двухсотлетнем могильнике в Шаркане
09:00, 06 августа, 2019
Дмитрий Стрелков
223
0
#Шаркан\n#история\n#Удмуртия\n#удмуртская культура\n#археология
Фото: vk.com/aoknur
223
0

Находки позволяют проследить период взаимодействия язычества и православия.

Шаркан. Удмуртия. Сотрудники Удмуртского госуниверситета провели спасательные археологические работы на недавно обнаруженном памятнике — Шарканском могильнике. Как сообщили в агентстве по госохране ОКН Удмуртии, данный памятник археологии датируется концом XVIII – началом XIX веков.

Археологи получили весьма интересный вещественный материал, сопровождавший погребённых в целом по православным обычаям. Это нательные кресты, женские украшения, предметы быта, но особенно выразительны монеты, найденные почти в каждой могиле. Руководитель работ, профессор Елизавета Черных отметила, что могильник датируется тем периодом, когда удмурты Шарканской волости только вовлекались в лоно христианской цивилизации.

«К моменту строительства Петропавловской церкви в 1837 году часть удмуртов деревни Лонлэз-Докья (прежнее название села Шаркан), по-видимому, была уже христианизирована. Тем не менее, учёные пока не пришли к окончательному выводу о конфессиональной принадлежности погребённых на выявленном кладбище. В полной мере среди них могли быть и новокрещённые удмурты, и язычники», — рассказала Елизавета Черных.

Отметим, что Шарканский могильник представляет значительный интерес как памятник по истории одной из этнических групп удмуртов, но, прежде всего, его материалы позволяют дополнить столь фрагментарные сведения исторических источников о начальной поре их христианизации, о взаимодействии язычества и православия. В науке остаётся открытым вопрос о локализации первого поселения на территории села Шаркан. Также не были известны места захоронений его жителей, особенности материальной и духовной культуры шарканцев столь раннего времени.


09:00, 06 августа, 2019
Дмитрий Стрелков
223
0
#Шаркан\n#история\n#Удмуртия\n#удмуртская культура\n#археология

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Продолжительные дожди придут в Удмуртию

12:35, 31 июля, 2019
3681

Министр здравоохранения Удмуртии покинул свой пост

3390
09:14, 02 августа, 2019

Тело подростка, пропавшего в феврале после дискотеки, нашли в Удмуртии

2939
09:30, 02 августа, 2019

Все свое держи при себе: 36 жителей Ижевска стали жертвами мошенников из-за своих интимных фото

2916
11:41, 30 июля, 2019

Ты не пройдешь: предприниматель в Завьялово незаконно взимал деньги с приезжающих на Молдаванский пруд

2502
17:20, 31 июля, 2019

После продолжительной болезни Армен Джигарханян вернулся в театр

15:30, 02 августа, 2019
6562

Под Нижневартовском нашли обломки вертолёта-«призрака»

1810
17:40, 01 августа, 2019

Тропические постельные клопы начали атаковать жителей Москвы

1354
16:30, 02 августа, 2019

В Гидрометцентре рассказали про особенности холодного российского лета

1337
12:06, 03 августа, 2019

Правительство России утвердило список потенциально опасных пород собак

1255
10:50, 30 июля, 2019

Зарплата Зеленского на посту президента Украины составила чуть больше 70 тыс рублей в месяц

10:33, 03 августа, 2019
1286

Принц Гарри решил не становиться многодетным отцом

1198
18:10, 31 июля, 2019

В Канаде нашли окаменелости древнего хищника

1126
14:25, 31 июля, 2019

Видео с кастинга первых «Звездных войн» появилось в интернете

787
19:05, 30 июля, 2019

В Молдавии объявили в международный розыск мужа певицы Жасмин

719
13:40, 30 июля, 2019