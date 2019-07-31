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Портал для повышения туристической привлекательности создадут в Удмуртии

08:30, 31 июля, 2019
Анна Торхова
Портал для повышения туристической привлекательности создадут в Удмуртии
08:30, 31 июля, 2019
Анна Торхова
162
0
#культура\n#туризм\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#туристы
Фото: Сусанин
162
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Создадут его до конца года.

Ижевск. Удмуртия. Культурно-туристический портал появится в Удмуртии. Об этом сообщается в распоряжении, опубликованном на сайте главы и правительства республики.

Портал создадут для повышения туристической привлекательности региона, увеличения посещаемости культурных учреждений и спортивных объектов.

Реализация, сопровождение и развитие системы будет осуществлять за счет средств республиканского бюджета. Систему должны разработать до 31 декабря 2019 года.

Органам местного самоуправления рекомендовали также принять участие в наполнении портала.

Напомним, с 1 июля в Ижевске заработал Центр развития культуры и туризма. Возглавил его Денис Утробин.

08:30, 31 июля, 2019
Анна Торхова
162
0
#культура\n#туризм\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#туристы

 

 

 


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