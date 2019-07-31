Портал для повышения туристической привлекательности создадут в Удмуртии

Создадут его до конца года.

Ижевск. Удмуртия. Культурно-туристический портал появится в Удмуртии. Об этом сообщается в распоряжении, опубликованном на сайте главы и правительства республики.

Портал создадут для повышения туристической привлекательности региона, увеличения посещаемости культурных учреждений и спортивных объектов.

Реализация, сопровождение и развитие системы будет осуществлять за счет средств республиканского бюджета. Систему должны разработать до 31 декабря 2019 года.

Органам местного самоуправления рекомендовали также принять участие в наполнении портала.

Напомним, с 1 июля в Ижевске заработал Центр развития культуры и туризма. Возглавил его Денис Утробин.