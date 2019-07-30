Храм Николая Чудотворца в селе Чекан в Удмуртии включили в перечень выявленных объектов культурного наследия

Несмотря на то, что за годы внешний облик церкви претерпел изменения, он сохранил свою уникальность.

Ува. Удмуртия. Храм Николая Чудотворца в селе Чекан Увинского района Удмуртии включили в перечень выявленных объектов культурного наследия. Об этом сообщается на сайте агентства по государственной охране объектов культурного наследия по республике.

Деревянный храм построен в 1899–1900 годах на средства прихожан. Изначально он относился к церкви села Мушковай. 12 июня 1901 года храм освятили во имя Святого Николая Чудотворца.

Приход в селе Чекан открыли в сентябре 1902 года. В его состав вошли селения, ранее относившиеся к приходам Мушковая и Кекорана.

В 1939 году Николаевская церковь была закрыта по постановлению ЦИК УАССР. Здание использовалось под зерновой склад. Затем здесь был дом культуры и библиотека. В 2004 году была выделена часть помещений для общины верующих.

Специалисты отмечают, что несмотря на то, что внешний вид храма претерпел некоторые изменения, в нем всё же сохранились признаки, характерные работам И. А. Чарушина - главного губернского архитектора Вятского края рубежа XIX-XX веков.

«Своим видом церковь отражает основную тенденцию в развитии русского стиля рубежа XIX-XX века, повторов данного проекта не было обнаружено на территории всей бывшей Вятской губернии, что подчеркивает его уникальность», - говорится в сообщении.