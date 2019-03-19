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5 млн рублей потратят на проведение фестиваля «На родине Чайковского» в Удмуртии

16:30, 19 марта, 2019
Диана Ворончихина
16:30, 19 марта, 2019
Диана Ворончихина
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#культура\n#Ижевск\n#Пётр Ильич Чайковский\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#новости
Фото: susanin.news
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Концерты и представления пройдут с 13 апреля по 7 мая.

Ижевск. Удмуртия. 5 млн рублей выделили из бюджета Удмуртии на проведение 62-го фестиваля «На родине П.И. Чайковского». Об этом на своей странице «ВКонтакте» написал министр культуры республики Владимир Соловьев.

Праздник искусств пройдет с 13 апреля по 7 мая и будет разделен на несколько блоков. Образовательная часть стартовала уже в марте. Удмуртская филармония и Детская школа искусств № 2 организует крупный образовательный проект для одаренных детей республики – III открытый региональный марафон искусств.

Второй блок – концертный, который включает в себя 14 представлений. Откроет фестиваль один из старейших хоровых коллективов России – Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга. Ярким акцентом станут концерты дивы мировой оперной сцены Вероники Джиоевой и вокалистов с самым низким тембром мужского голоса (бас-профундо). Кроме того, в Ижевске выступит легендарная грузинская певица, народная артистка СССР Нани Брегвадзе.

На закрытии фестиваля в Русском драматическом театре состоится большой концерт заслуженной артистки России, пианистки Екатерины Мечетиной и Ульяновского оркестра «Губернаторский».

«Приятным бонусом для поклонников академической музыки станет лекция «5++++» музыкального критика, члена экспертного совета «Золотой маски», лауреата премии для музыкальных критиков «Резонанс», эксперта Московской филармонии Ярослава Тимофеева», - говорится в сообщении пресс-службы Удмуртской государственной филармонии.

В третий блок выделили  мастер-классы и лекции для менеджеров в сфере культуры.

16:30, 19 марта, 2019
Диана Ворончихина
112
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#культура\n#Ижевск\n#Пётр Ильич Чайковский\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#новости

 

 

 


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