play
pause
  • $ 65.96 ↑
  • € 74.57 ↑

Сцену Удмуртской государственной филармонии планируют увеличить

13:35, 10 марта, 2019
Дарья Саушина
13:35, 10 марта, 2019
Дарья Саушина
247
0
#культура\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Филармония\n#ремонт
Фото: ИА Сусанин
247
0

Работы проведут летом.

Ижевск. Удмуртия. Этим летом планируется увеличить сцену Удмуртской государственной филармонии. Об этом со ссылкой на министра культуры региона Владимира Соловьева пишут «Известия Удмуртской Республики». Кроме того, в ближайшем будущем ожидается замена кресел в зрительном зале.

Помимо Филармонии, кресла заменят в Театре кукол, Доме народного творчества, Сарапульском и Глазовском театрах, а также в муниципальном театре «Молодой человек».

Удмуртская государственная филармония объединяет в своих стенах несколько коллективов: Академическую хоровую капеллу, ансамбль песни и танца «Италмас», Государственный симфонический оркестр, оркестры «Арсенал-Бэнд» и «Золотая мелодия», а также эстрадный ансамбль «Шулдыр ӝыт» («Весёлый вечер»).

13:35, 10 марта, 2019
Дарья Саушина
247
0
#культура\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Филармония\n#ремонт

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Суд обязал жителя Удмуртии снести возведенную им церковь

16:25, 03 марта, 2019
4196

Специалисты установили причину смерти Децла в Ижевске

3404
17:15, 04 марта, 2019

Больница в Удмуртии выплатит 500 тыс рублей пациентке, которая теперь не сможет иметь детей

2973
14:08, 06 марта, 2019

Два человека пострадали в ДТП на трассе Ижевск – Нылга

2955
13:10, 05 марта, 2019

В Ижевске водитель автобуса насмерть сбил пешехода

2818
11:10, 04 марта, 2019

Замглавы ФСИН назвал безделье причиной онемения ноги Кокорина

17:36, 05 марта, 2019
1562

Фигуристка Елизавета Туктамышева объявила конкурс на лучший мем с ее персоной

1398
20:00, 03 марта, 2019

Вдова Децла рассказала об объявленной ей «войне» родителями покойного супруга

1186
10:55, 03 марта, 2019

Россиянки выбрали самые популярные города для путешествия в одиночку

1057
17:55, 08 марта, 2019

В Москве возбудили дело на продавца, избившего подростка ремнем

851
18:26, 05 марта, 2019

В Германии забеспокоились о транзите газа через Украину

11:10, 03 марта, 2019
2285

Дочь первого президента Узбекистана Каримову перевели в колонию

1889
09:28, 06 марта, 2019

Госдеп отреагировал на приостановку Россией участия в договоре о ликвидации вооружения

1775
09:50, 05 марта, 2019

Эликсир бессмертия нашли археологи в китайской гробнице

1003
19:00, 04 марта, 2019

Скончался вокалист The Prodigy Кит Флинт

908
15:34, 04 марта, 2019