Сцену Удмуртской государственной филармонии планируют увеличить

Работы проведут летом.

Ижевск. Удмуртия. Этим летом планируется увеличить сцену Удмуртской государственной филармонии. Об этом со ссылкой на министра культуры региона Владимира Соловьева пишут «Известия Удмуртской Республики». Кроме того, в ближайшем будущем ожидается замена кресел в зрительном зале.

Помимо Филармонии, кресла заменят в Театре кукол, Доме народного творчества, Сарапульском и Глазовском театрах, а также в муниципальном театре «Молодой человек».

Удмуртская государственная филармония объединяет в своих стенах несколько коллективов: Академическую хоровую капеллу, ансамбль песни и танца «Италмас», Государственный симфонический оркестр, оркестры «Арсенал-Бэнд» и «Золотая мелодия», а также эстрадный ансамбль «Шулдыр ӝыт» («Весёлый вечер»).