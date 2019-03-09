play
pause
  • $ 65.96 ↑
  • € 74.57 ↑

Воздушный полёт, акробаты и эквилибристы: в Ижевске прошёл второй конкурсный день циркового фестиваля

10:45, 09 марта, 2019
Ксения Чернова
10:45, 09 марта, 2019
Ксения Чернова
54
0
#культура\n#Ижевск\n#цирк\n#фото\n#Удмуртия\n#фестиваль
54
0

Члены жюри признались, что определить победителей будет очень нелегко.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошёл второй конкурсный день XII международного фестиваля циркового искусства. Он был не менее увлекательным, чем первый. В столице Удмуртской Республике выступили артисты из Мексики, Северной Кореи, Испании и других стран.

Для австралийца Натана Джонса это первый международный фестиваль: он только в прошлом году выпустился из цирковой школы. В Ижевске он представил номер «Утро воскресенья» и весьма удивил зрителей своим костюмом. Привычным блестящим тканям, брюкам и пиджакам Натан предпочёл пижаму и рубашку с закатанными рукавами.

«Мой папа всегда слушает AC/DC по утрам, пока готовится завтракать, ещё ходит в пижаме. Вот откуда такая идея. Я был счастлив получить такие бурные аплодисменты от публики (в Ижевске). Я знаю, что моё выступление отличается от других, поэтому я рад, что зрители исмогли расслабиться и наслаждаться», - рассказал Натан.

Он признался, что не думает, что сможет победить, потому что остальные участники фестиваля очень сильны. Действительно, искушённые ижевские зрители громкими аплодисментами награждали каждое выступление – харизматичного жонглёра Амаури да Сильва (Мексика), эквилибристов под руководством Андрея Воложанина (Россия), силовую пару «Акродримз» (Испания-Польша), гибких девочек из Эфиопии с номером «Царица Савские».

Восторг вызвали гимнасты из Северной Кореи. Различные номера они представляют в Ижевске уже не первый год. В этот раз трюки были не менее сложными, а исполнение – таким же блестящим, как обычно.

Мастерство карманника продемонстрировал ижевчанам и гостям фестиваля поляк Рафал Валуш. Он мастерски обчистил трех приглашённых из зала мужчин, стянув у них даже галстук, ремень и очки.

Самый сложный жанр – клоунаду – во второй день представлял Владимир Дерябкин (Россия).

«Замечательный фестиваль. Я думаю, что один из лучших. Очень много разных стран, очень много разных культур, очень сложно будет (членам жюри) думать, а кто же победил. Это всегда сложно», - отметил постоянный член жюри фестиваля президент компании «Файяр берд Продакшн Инк» Петр Дубинский.

О том, кто завоевал призы фестиваля, станет известно в воскресенье, 10 марта.

10:45, 09 марта, 2019
Ксения Чернова
54
0
#культура\n#Ижевск\n#цирк\n#фото\n#Удмуртия\n#фестиваль

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Суд обязал жителя Удмуртии снести возведенную им церковь

16:25, 03 марта, 2019
3674

Житель Удмуртии убил мужчину, отвлекавшего его сотрудников от работы

3436
14:52, 02 марта, 2019

Один человек погиб в ДТП на границе Удмуртии и Пермского края

2871
17:58, 02 марта, 2019

Специалисты установили причину смерти Децла в Ижевске

2747
17:15, 04 марта, 2019

Два человека пострадали в ДТП на трассе Ижевск – Нылга

2682
13:10, 05 марта, 2019

Охранник магазина в Москве выпорол подростков ремнём

19:14, 02 марта, 2019
3547

Замглавы ФСИН назвал безделье причиной онемения ноги Кокорина

1433
17:36, 05 марта, 2019

Пользователи сети раскритиковали экс-супругу депутата за высказывание о «нищебродах»

1353
10:47, 02 марта, 2019

Фигуристка Елизавета Туктамышева объявила конкурс на лучший мем с ее персоной

1267
20:00, 03 марта, 2019

Вдова Децла рассказала об объявленной ей «войне» родителями покойного супруга

1055
10:55, 03 марта, 2019

Фотографировавшуюся на льдине пенсионерку унесло в море в Исландии

14:08, 02 марта, 2019
3677

В Германии забеспокоились о транзите газа через Украину

2150
11:10, 03 марта, 2019

Госдеп отреагировал на приостановку Россией участия в договоре о ликвидации вооружения

1633
09:50, 05 марта, 2019

Дочь первого президента Узбекистана Каримову перевели в колонию

1603
09:28, 06 марта, 2019

Эликсир бессмертия нашли археологи в китайской гробнице

872
19:00, 04 марта, 2019