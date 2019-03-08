Масленичные гуляния в Ижевске: что, где, когда

Афиша мероприятий, которые пройдут в столице Удмуртии с 8 по 10 марта.

Ижевск. Удмуртия. Информагентство «Сусанин» рассказывает о Масленичных гуляниях в столиц Удмуртии. Мероприятия пройдут во всех районах Ижевска.

10 марта впервые на Ижевском ипподроме пройдут народные гуляния «Широкая Масленица».

В программе праздничных гуляний:

- Масленичное шествие,

- Театрализованное действо «Широкая Масленица» - выступление творческих коллективов города, конкурс на лучшее исполнение частушки, русские потехи, веселые игры и состязания, хороводы, народные песни и сюрпризы.

- Театрализованные показательные выступления Кинологического центра «Оружейный град».

- Фестиваль огненных скульптур «Пламенное искусство», во время которого художники из Перми, Казани, Уфы, Ижевска, Увы, Малой Пурги продемонстрируют свое искусство. С 8 по 10 марта художники будут создавать произведения из соломы и досок, высотой более 5 метров.

- Праздничные гуляния будут сопровождаться ярмаркой, где можно будет попробовать блины с разными начинками.

«Все поле Ипподрома будет задействовано площадками, установлена сцена, где выступят творческие коллективы Ижевска и республики», - отметил замглавы администрации Ижевска по социальной политике Дмитрий Чистяков.

На ипподроме пройдут рысистые бега, а также обзорные экскурсии по ипподромному комплексу.

Во время народных гуляний будут работать интерактивные площадки: катание на лошадях, масленичный столб, бой мешками на бревне, метание снопов, кольцеброс, различные эстафеты (бег в мешках, бег в валенках, катание на тюбингах на перегонки и т.п.), перетягивание каната, национальные игры, хоккей на валенках, детские площадки.

Программа праздника:

14:00-17:00 - забавы, конкурсы, катание в санных упряжках, народные гуляния, концертная программа, праздничные сюрпризы

17:00-17:20 - рысистые бега

17:20-18:00 - показательные выступления кинологического центра «Оружейный град»

18:00-19:00 - сожжение скульптур, подведение итогов фестиваля «Пламенное искусство»

Площадки с Масленичными гуляниями будут организованы и в районах города.

Индустриальный район:

9 марта в 12:00 в ДК «Восточный» (ул. Парковая, 9а) - Масленичные гуляния в микрорайоне «Восточный».

10 марта в 11:00 в Парке Космонавтов (Воткинское шоссе, 118) - Масленичные гуляния для жителей района.

10 марта в 12:00 на площадке перед Театром кукол (бульвар Гоголя) - празднично-игровая программа, посвященная празднованию Масленицы.

Ленинский район:

9 марта в 11:00 на территории школы № 100 (ул. Клубная, 58) - гуляния «Широкая наша Масленица!»

9 марта в 12:00 на стадионе школы № 51 (пос. Машиностроителей, 61) - Масленичные гуляния для жителей микрорайона.

10 марта в 11:00 на агитплощадке по ул. Тверская, 34 - гуляния «Масленичный хоровод».

Октябрьский район:

9 марта в 11:00 в Парке Кирова (ул. Кирова, 6) - народные гуляния «Масленица» для жителей района.

9 марта в 15:00 на центральной площадке в Зоопарке Удмуртии (ул. Кирова, 8) - культурно-развлекательная программа «Здравствуй, Масленица!»

Устиновский район:

9 марта в 11:00 на территории Сквера желаний, у Администрации Устиновского района (ул. 40 лет Победы, 60а) - районный праздник «Масленица».

10 марта в 12:00 в пос. Старки на ул. Спортивная, между домами №№ 21 и 27 - Масленичные гуляния.