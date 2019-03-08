play
pause
  • $ 65.96 ↑
  • € 74.57 ↑

Масленичные гуляния в Ижевске: что, где, когда

12:10, 08 марта, 2019
12:10, 08 марта, 2019
262
0
#Ижевск\n#Масленица\n#Удмуртия\n#праздник
Фото: pixabay
262
0

Афиша мероприятий, которые пройдут в столице Удмуртии с 8 по 10 марта.

Ижевск. Удмуртия. Информагентство «Сусанин» рассказывает о Масленичных гуляниях в столиц Удмуртии. Мероприятия пройдут во всех районах Ижевска.

10 марта впервые на Ижевском ипподроме пройдут народные гуляния «Широкая Масленица».

В программе праздничных гуляний:

- Масленичное шествие,

- Театрализованное действо «Широкая Масленица» - выступление творческих коллективов города, конкурс на лучшее исполнение частушки, русские потехи, веселые игры и состязания, хороводы, народные песни и сюрпризы.

- Театрализованные показательные выступления Кинологического центра «Оружейный град».

- Фестиваль огненных скульптур «Пламенное искусство», во время которого художники из Перми, Казани, Уфы, Ижевска, Увы, Малой Пурги продемонстрируют свое искусство. С 8 по 10 марта художники будут создавать произведения из соломы и досок, высотой более 5 метров.

- Праздничные гуляния будут сопровождаться ярмаркой, где можно будет попробовать блины с разными начинками.

«Все поле Ипподрома будет задействовано площадками, установлена сцена, где выступят творческие коллективы Ижевска и республики», - отметил замглавы администрации Ижевска по социальной политике Дмитрий Чистяков.

На ипподроме пройдут рысистые бега, а также обзорные экскурсии по ипподромному комплексу.

Во время народных гуляний будут работать интерактивные площадки: катание на лошадях, масленичный столб, бой мешками на бревне, метание снопов, кольцеброс, различные эстафеты (бег в мешках, бег в валенках, катание на тюбингах на перегонки и т.п.), перетягивание каната, национальные игры, хоккей на валенках, детские площадки.

Программа праздника:

14:00-17:00 - забавы, конкурсы, катание в санных упряжках, народные гуляния, концертная программа, праздничные сюрпризы

17:00-17:20 - рысистые бега

17:20-18:00 - показательные выступления кинологического центра «Оружейный град»

18:00-19:00 - сожжение скульптур, подведение итогов фестиваля «Пламенное искусство»

Площадки с Масленичными гуляниями будут организованы и в районах города.

Индустриальный район:

9 марта в 12:00 в ДК «Восточный» (ул. Парковая, 9а) - Масленичные гуляния в микрорайоне «Восточный».

10 марта в 11:00 в Парке Космонавтов (Воткинское шоссе, 118) - Масленичные гуляния для жителей района.

10 марта в 12:00 на площадке перед Театром кукол (бульвар Гоголя) - празднично-игровая программа, посвященная празднованию Масленицы.

Ленинский район:

9 марта в 11:00 на территории школы № 100 (ул. Клубная, 58) - гуляния «Широкая наша Масленица!»

9 марта в 12:00 на стадионе школы № 51 (пос. Машиностроителей, 61) - Масленичные гуляния для жителей микрорайона.

10 марта в 11:00 на агитплощадке по ул. Тверская, 34 - гуляния «Масленичный хоровод».

Октябрьский район:

9 марта в 11:00 в Парке Кирова (ул. Кирова, 6) - народные гуляния «Масленица» для жителей района.

9 марта в 15:00 на центральной площадке в Зоопарке Удмуртии (ул. Кирова, 8) - культурно-развлекательная программа «Здравствуй, Масленица!»

Устиновский район:

9 марта в 11:00 на территории Сквера желаний, у Администрации Устиновского района (ул. 40 лет Победы, 60а) - районный праздник «Масленица».

10 марта в 12:00 в пос. Старки на ул. Спортивная, между домами №№ 21 и 27 - Масленичные гуляния.

12:10, 08 марта, 2019
262
0
#Ижевск\n#Масленица\n#Удмуртия\n#праздник

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Суд обязал жителя Удмуртии снести возведенную им церковь

16:25, 03 марта, 2019
3499

Житель Удмуртии убил мужчину, отвлекавшего его сотрудников от работы

3235
14:52, 02 марта, 2019

Один человек погиб в ДТП на границе Удмуртии и Пермского края

2761
17:58, 02 марта, 2019

Специалисты установили причину смерти Децла в Ижевске

2578
17:15, 04 марта, 2019

Два человека пострадали в ДТП на трассе Ижевск – Нылга

2536
13:10, 05 марта, 2019

Охранник магазина в Москве выпорол подростков ремнём

19:14, 02 марта, 2019
3488

Замглавы ФСИН назвал безделье причиной онемения ноги Кокорина

1308
17:36, 05 марта, 2019

Пользователи сети раскритиковали экс-супругу депутата за высказывание о «нищебродах»

1291
10:47, 02 марта, 2019

Фигуристка Елизавета Туктамышева объявила конкурс на лучший мем с ее персоной

1202
20:00, 03 марта, 2019

Вдова Децла рассказала об объявленной ей «войне» родителями покойного супруга

991
10:55, 03 марта, 2019

Фотографировавшуюся на льдине пенсионерку унесло в море в Исландии

14:08, 02 марта, 2019
3607

В Германии забеспокоились о транзите газа через Украину

2089
11:10, 03 марта, 2019

Госдеп отреагировал на приостановку Россией участия в договоре о ликвидации вооружения

1496
09:50, 05 марта, 2019

Дочь первого президента Узбекистана Каримову перевели в колонию

1408
09:28, 06 марта, 2019

Лыжники из Эстонии и Казахстана признались в употреблении допинга на ЧМ в Австрии

900
12:23, 01 марта, 2019