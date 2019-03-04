Масленичная неделя стартовала в Удмуртии

В городах и районах республики пройдут праздничные гуляния, посвященные проводам зимы.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 4 марта стартовала масленичная неделя. В понедельник Масленицу встречают, наряжают чучело и начинают печь блины. Вторник называли «Заигрыши», потому что в это день было принято веселиться. Среда – «Лакомка»: зятья шли к тещам на блины, а по вечерам приходили гости.

Самым веселым днем масленичной недели был четверг, его называли «Разгуляем». Люди катались на санях, устраивали соревнования и колядки. Главное развлечение – штурм снежного городка. В пятницу проходили тещины вечерки. Тещи в этот день гостили у зятьев, а незамужние девушки пекли блины и угощали парней. В субботу проводили «Золовкины посиделки». Невестки приглашали в дом родню мужа, золовкам было принято дарить подарки. Воскресенье – проводы Масленицы. В костер бросали блины и масленичных кукол, с которым уходили все невзгоды. Также этот день называют Прощеным воскресеньем. Принято просить прощения за обиды.

Праздничные гуляния под названием «Широкая масленица» пройдут и в Ижевске на ипподроме 10 марта:

14:00-17:00 - забавы, конкурсы, катание в санных упряжках, народные гуляния, концертная программа, праздничные сюрпризы;

17:00-17:20 - рысистые бега;

17:20-18:00 - показательные выступления кинологического центра «Оружейный град»;

18:00-19:00 - сожжение скульптур, подведение итогов фестиваля «Пламенное искусство».

Площадки с масленичными гуляниями будут организованы и в районах города:

Индустриальный район:

9 марта в 12:00 в ДК «Восточный» (ул. Парковая, 9а) - масленичные гуляния в мкрн «Восточный».

10 марта в 11:00 в парке Космонавтов (Воткинское шоссе, 118) - масленичные гуляния для жителей района.

10 марта в 12:00 на площадке перед Театром кукол (бульвар Гоголя) - празднично-игровая программа, посвященная празднованию Масленицы.

Ленинский район:

6 марта в 13:00 на площадке перед школой № 17 (ул. Леваневского, 202) - праздник «Масленичные забавы».

9 марта в 11:00 на территории школы № 100 (ул. Клубная, 58) - гуляния «Широкая наша Масленица!»

9 марта в 12:00 на стадионе школы № 51 (пос. Машиностроителей, 61) - масленичные гуляния для жителей микрорайона.

10 марта в 11:00 на агитплощадке по ул. Тверская, 34 - гуляния «Масленичный хоровод».

Октябрьский район:

9 марта в 11:00 в Парке им. С.М. Кирова (ул. Кирова, 6) - народные гуляния «Масленица» для жителей района.

9 марта в 15:00 на центральной площадке в Зоопарке Удмуртии (ул. Кирова, 8) - культурно-развлекательная программа «Здравствуй, Масленица!»

Первомайский район:

6 марта в 17:00 на площадке перед школой 57 (ул. Восточная, 12) - масленичные гуляния для жителей микрорайона.

7 марта в 17:00 на стадионе школы № 59 (ул. Володарского, 52) - масленичные гуляния для жителей микрорайона.

Устиновский район:

9 марта в 11:00 на территории Сквера желаний, у администрации Устиновского района (ул. 40 лет Победы, 60а) - районный праздник «Масленица».

10 марта в 12:00 в пос. Старки на ул. Спортивная, между домами №№ 21 и 27 - масленичные гуляния.