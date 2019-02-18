Неделя немецкой культуры пройдет в Ижевске

Мероприятия состоятся с 21 февраля по 4 марта.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с 21 февраля по 4 марта пройдет неделя немецкой культуры. Как сообщают организаторы, в программе показы современного немецкого кино и анимации, читка немецкой драмы, лекции о дизайне и недорогих способах путешествия по стране, две выставки, танцевальный мастер-класс, экскурсия по городу по «немецким» местам и многое другое.

21 февраля

18:00 — открытие плакатной выставки «Во весь голос — молодёжная музыка Германии» и презентация деятельности «Югендхайм-Ижевск» (сообщества российско-немецкой молодежи Удмуртии), выступление вокального коллектива Omas и музыканта Франка Штейнхарта (Большой зал Aрт-резиденции, кураторы — Иван Личидов, Максим Веревкин, Анастасия Степурина, Алёна Загребина).

18:00 — открытие коллажной выставки «Новая ижевская волна» (Камерная галерея Арт-Резиденции).

18:30 — лаборатория видеоарта: показ и обсуждение немецкого видео-арта (Зал киностудии Арт-Резиденции).

22 февраля

19:00 — школа дилетантов: «Как за три тыщи съездить в Германию» (Зал киностудии Арт-Резиденции).

23 февраля

12:00 — Illustrator's breakfast: Фантасмогорические миры Эрнеста Теодора Амадея Гофмана (ШГП «ЛИФТ»).

16:00 — мировая анимация: «Алоис Небель и его призраки», реж. Томас Лунак (Большой зал Арт-Резиденции).

19:00 — показ фильма «Алимания, или Добро пожаловать в Германию», реж. Ясемин Самдерели (Большой зал Арт-резиденции).

25 февраля

18:30 — танцевальный мастер-класс от танцевального коллектива Spitze (Большой зал Арт-резиденции).

26 февраля

18:30 — открытый урок немецкого языка по молодёжному сленгу в интерактивном формате (Большой зал Арт-резиденции).

27 февраля

18:30 — показ фильма «Беги, Лола, беги», на немецком языке с удмуртскими субтитрами (Большой зал Арт-резиденции).

1 марта

18:00 — открытие фотовыставки Geschichte des deutschen Ischewsk («Истории немецкого Ижевска») и читка историй героев выставки театральной группировкой «ДОГМА» (Большой зал Арт-резиденции).

18:00 — фуршет: угощения из немецкой кухни (Большой зал Арт-резиденции).

19:00 — школа Дилетантов: «Bauhaus: идеология, которая всё изменила», лекция о немецком дизайне (Зал киностудии Арт-резиденции, куратор — Людмила Батуева, спикер — Азалина Закирова).

2 марта

14:00 — экскурсия от Максима Блинова («КИК Антей») по городу по «немецким» местам;

19:00 — читка пьесы Мариуса фон Майенбурга «Огнеликий» (Большой зал Арт-резиденции, куратор — Анастасия Степурина).

4 марта

19:00 — «Теория и практика современного театра»: Показ и обсуждение видео спектакля Хайнера Гёббельса «Хаширигаки» (Большой зал Арт-резиденции).

Вход свободный.