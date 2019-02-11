play
pause
  • $ 65.68 ↓
  • € 74.39 ↑

Сотрудница музея Чайковского из Воткинска выиграла грант фонда Потанина

15:07, 11 февраля, 2019
Дмитрий Стрелков
15:07, 11 февраля, 2019
Дмитрий Стрелков
394
0
#Воткинск\n#музеи\n#Удмуртия\n#Потанин\n#благотворительность
Фото: пресс-служба Минкультуры УР
394
0

Грант позволит совершить поездку в музеи Европы.

Воткинск. Удмуртия. Учёный секретарь музея-усадьбы П.И. Чайковского в Воткинске Мария Светлакова выиграла грант на поездку за рубеж в рамках программы «Музейный десант» благотворительного фонда Владимира Потанина. Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры Удмуртии.

По итогам конкурса гранты получили 65 человек и только 4 участника победили в номинации «Индивидуальные поездки за рубеж». Среди них оказалась и сотрудница музея из Удмуртии. Женщина познакомится с деятельностью европейских музеев и поделится опытом с сотрудниками музея-усадьбы.

Отметим, что конкурс «Музейный десант» содействует профессиональной мобильности российских музейщиков и подразумевает предоставление грантов для участия в семинарах, образовательных программах, конференциях в России и за рубежом.

15:07, 11 февраля, 2019
Дмитрий Стрелков
394
0
#Воткинск\n#музеи\n#Удмуртия\n#Потанин\n#благотворительность

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Интимный массаж: хозяйку одного из салонов Ижевска задержали по подозрению в сутенерстве

12:00, 08 февраля, 2019
4259

Главного следователя Удмуртии отправили работать в Рязань

4098
18:52, 08 февраля, 2019

Житель Удмуртии уснул пьяным на зимней рыбалке в 30-градусный мороз

4040
09:00, 08 февраля, 2019

Победа Елизаветы Туктамышевой на международном турнире и название нового «Терминатора»: что произошло минувшей ночью

3648
08:00, 11 февраля, 2019

Отлетевшее колесо спровоцировало смертельное ДТП в Удмуртии

2502
10:49, 07 февраля, 2019

Суслик помог марийским археологам найти клад Золотой Орды

10:20, 07 февраля, 2019
6320

Россия потребовала вернуть свой взнос в бюджет ОЗХО

5252
14:41, 11 февраля, 2019

В тесноте и обиде: СК расследует дело организаторов приюта, где обнаружили истощенных и обезвоженных стариков

1397
16:00, 08 февраля, 2019

В Подмосковье задержали опекунов, утверждавших, что их 3-летний сын погиб из-за падения в ванной

969
13:35, 07 февраля, 2019

Опекун из Подольска признала вину в гибели приемного 3-летнего сына

954
16:54, 08 февраля, 2019

Редкий суматранский тигр насмерть загрыз свою невесту в зоопарке Лондона

14:50, 09 февраля, 2019
3810

Аллигатор «взял в заложницы» жительницу США

2437
15:08, 10 февраля, 2019

Британская теледива решила вживить себе импланты, имитирующие каблуки

2042
19:13, 10 февраля, 2019

По соображениям безопасности: на Ямайке парень выиграл в лотерею и пришел за деньгами в маске «Крика»

1897
19:00, 12 февраля, 2019

Названы самые опасные для здоровья смартфоны

1291
18:03, 09 февраля, 2019