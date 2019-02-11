Сотрудница музея Чайковского из Воткинска выиграла грант фонда Потанина

Грант позволит совершить поездку в музеи Европы.

Воткинск. Удмуртия. Учёный секретарь музея-усадьбы П.И. Чайковского в Воткинске Мария Светлакова выиграла грант на поездку за рубеж в рамках программы «Музейный десант» благотворительного фонда Владимира Потанина. Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры Удмуртии.

По итогам конкурса гранты получили 65 человек и только 4 участника победили в номинации «Индивидуальные поездки за рубеж». Среди них оказалась и сотрудница музея из Удмуртии. Женщина познакомится с деятельностью европейских музеев и поделится опытом с сотрудниками музея-усадьбы.

Отметим, что конкурс «Музейный десант» содействует профессиональной мобильности российских музейщиков и подразумевает предоставление грантов для участия в семинарах, образовательных программах, конференциях в России и за рубежом.