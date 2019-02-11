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Театру «Les partisans» из Ижевска в феврале 2019 года исполнится 14 лет

10:00, 11 февраля, 2019
Дмитрий Стрелков
10:00, 11 февраля, 2019
Дмитрий Стрелков
52
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#Ижевск\n#искусство\n#театр\n#Удмуртия\n#горожане\n#хобби
Фото: ИА "Сусанин"
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До сих пор в него приходят играть непрофессиональные актёры.

Ижевск. Удмуртия. В феврале 2019 года непрофессиональному театру «Les partisans» из Ижевска исполнится 14 лет. Созданный на его базе Центр современной драматургии и режиссуры (ЦСДР) открыл в столице Удмуртии свой седьмой сезон.

Также девять лет исполнилось театру-студии Ижевского радиозавода. Эти проекты возглавляет Павел Зорин, который все эти годы беззаветно отдаётся театральному искусству. С недавних пор «рядом» с театром возникли и околотеатральные направления, которые в конце концов позволили организовать в Ижевске мультижанровую лабораторию.

Для того, чтобы узнать, почему ижевчане до сих пор идут играть в непрофессиональный театр, корреспондент «Сусанина» побеседовал с режиссёром Павлом Зориным. Подробнее на сайте.

Все партизаны делают это

Глядя на всё это, хочется узнать, почему тебе, работающему на заводе, не лень заниматься в свободное время театром? - Потому что это мне нравится. Не знаю, как обычные люди живут. Слышал, что они приходят после работы, пьют пиво, смотрят сериалы и футбол. Мне кажется, что всё это можно совмещать с театром.

10:00, 11 февраля, 2019
Дмитрий Стрелков
52
0
#Ижевск\n#искусство\n#театр\n#Удмуртия\n#горожане\n#хобби

 

 

 


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