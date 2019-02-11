Театру «Les partisans» из Ижевска в феврале 2019 года исполнится 14 лет

До сих пор в него приходят играть непрофессиональные актёры.

Ижевск. Удмуртия. В феврале 2019 года непрофессиональному театру «Les partisans» из Ижевска исполнится 14 лет. Созданный на его базе Центр современной драматургии и режиссуры (ЦСДР) открыл в столице Удмуртии свой седьмой сезон.

Также девять лет исполнилось театру-студии Ижевского радиозавода. Эти проекты возглавляет Павел Зорин, который все эти годы беззаветно отдаётся театральному искусству. С недавних пор «рядом» с театром возникли и околотеатральные направления, которые в конце концов позволили организовать в Ижевске мультижанровую лабораторию.

Для того, чтобы узнать, почему ижевчане до сих пор идут играть в непрофессиональный театр, корреспондент «Сусанина» побеседовал с режиссёром Павлом Зориным. Подробнее на сайте.