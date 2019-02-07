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Не «Гербером» единым: чем занимается Миннац Удмуртии

14:30, 07 февраля, 2019
Диана Ворончихина
14:30, 07 февраля, 2019
Диана Ворончихина
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#культура\n#Ижевск\n#Гербер\n#Удмуртия\n#новости\n#национальная политика\n#удмуртская культура
Фото: susanin.news
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О мониторинге, медиации, образовании и конфессиях.

Ижевск. Удмуртия. В 2019 году министерству национальной политики Удмуртской Республики исполняется 25 лет. На юбилейный год у ведомства большие планы как в проведении традиционных мероприятий – Гербер, Сабантуй, Семык, так и в организации новых, например, форума муниципальных образований «Мир в диалоге». Но чем же еще, кроме проведения праздников, занимается Миннац?

Как рассказала журналистам министр нацполитики республики Лариса Буранова, республиканские праздники и мероприятия – это лишь верхушка айсберга. А основная и, пожалуй, самая важная часть работы находится «под водой».

Мониторинг, медиация и образование

Первое направление, которым занимается министерство национальной политики Удмуртии, – это мониторинг, аналитика, социологические исследования.

«У нас начала работать федеральная система мониторинга, и мы её поставили у нас в регионе. То есть это мониторинг информационного пространства, социальных сетей», - сказала Буранова.

Если в результате наблюдений появляется тревожная информация о конфликтах, которые могут быть связаны с межнациональными отношениями, то здесь в дело вступает медиация.

Наша справка:

Медиация – это одна из технологий альтернативного урегулирования споров участием третьей нейтральной, беспристрастной, не заинтересованной в данном конфликте стороны — медиатора.

«Если мы получаем тревожную информацию, то просто садимся в машину, берем наших НКО, руководителей, аксакалов и едем на место разговаривать, разбираться. <…> Я, например, считаю, что в каждом муниципальном образовании должен работать профессиональный медиатор, который вовремя, по имеющейся информации, может разрулить ситуацию и не доводить ее до предконфликтной. Данное направление абсолютно пока не разработано, к сожалению, в стране. Все работают на личном опыте, поэтому у нас главный медиатор – это я, но только из-за того, что я уже много лет нахожусь в этой сфере, знаю людей, знаю районы», - рассказала Лариса Буранова.

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Она отметила, что причиной конфликтов, которые ей пришлось решать за время своей работы, чаще всего являлась не этническая составляющая, а что-то другое. 

«Сколько работаю в этой сфере, а это уже практически 25 лет, не было еще ни одного конфликта или предконфликтной ситуации, связанной непосредственно с этническим, никогда. Всегда все проблемы, корень проблемы, это либо бизнес или какие-то коммуникативные, межличностные проблемы. Этническая составляющая – это просто вуаль, которая сверху набрасывается. Так сложилось, что этим вопросам уделяется больше внимания», - рассказала Буранова.

Следующий блок работы министерства – это образование: учебы для общественников и муниципалитетов.

«Мы выезжаем в районы и учим наших муниципалов писать программы, проекты и планы работы».

Казачество и конфессии

Министерство национальной политики Удмуртии недавно начало заниматься координацией еще двух направлений. Это казачество, плотная работа с которым началась с 2018 года, и конфессии.

«Конфессиональные организации – это целый мир, совершенно другой, нежели к которому мы привыкли, работая с нашими НКО. <…> Мы знакомимся с этой средой, знакомимся с людьми, с проблематикой. И я думаю, мы не будем изобретать велосипед, а применим те инструменты и механизмы, которые приемлемы, уже выработаны с национально-культурными объединениями, просто приложим их к нашим конфессиональным организациям. <…> Мы будем создавать совет при главе по конфессиональным вопросам, будем делать межконфессиональный координационный совет», - рассказала министр.

 

Как оказалось, поле деятельности министерства национальной политики Удмуртии не ограничивается «Гербером». Оно гораздо шире и сложнее. 

14:30, 07 февраля, 2019
Диана Ворончихина
193
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#культура\n#Ижевск\n#Гербер\n#Удмуртия\n#новости\n#национальная политика\n#удмуртская культура

 

 

 


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