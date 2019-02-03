Девочка из прошлого проводит экскурсии в музее «Иднакар» в Удмуртии

Она рассказывает о средневековой жизни и показывает виртуальные экспонаты.

Глазов. Удмуртия. Девочка из прошлого проводит экскурсии в музее «Иднакар» в Глазове. Об этом сообщает пресс-служба администрации «северной столицы Удмуртии».

Проект «Гид из прошлого» является победителем грантового конкурса 2017 года благотворительной программы «Меняющийся музей в меняющемся мире» Благотворительного фонда В. Потанина.

Девочка-гид пришла из XII века, рассказывает о средневековой жизни и показывает виртуальные экспонаты. Он получила имя имя Уӵы — Соловей. Получилось символично: Девочка Уӵы с городища Учкакар.

«Ученые не знают, какими были имена времён Учкакара и Иднакара. Но имя гида, органично вписывается в языческую традицию удмуртов связывать людей с растениями, птицами, животными, циклами работ и явлениями природы», - говорится в сообщении.