Мастер-классы пройдут в Ижевске в рамках «Всемирного дня пельменя»

Мастер-классы уже начались и продлятся неделю.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске стартовал фестиваль «Всемирный день пельменя». Как сообщает пресс-служба администрации Ижевска, с 1 по 8 февраля проводятся мастер-классы. Они пройдут в Национальном музее, выставочном центре «Галерея», Доме дружбы народов, Национальном центре декоративно-прикладных искусств и ремесел и на других площадках.

Участников встреч научат изготавливать текстильные куклы, рисовать комиксы, создавать фигуры из дерева, сувениры и украшения. Кроме того, гостям фестиваля покажут специальную пельменную экспозицию «Ческыт вакыт», откроют секреты изготовления монист и расскажут, как узнать свое «удмуртское» имя.

Для участия в мероприятиях необходимо заранее зарегистрироваться на сайте фестиваля.

Расписание мастер-классов:

3 февраля, 12.00-13.00 - мастер-класс «Сказ о том, как Лопшо Педунь к медведю ходил» (создание картины в технике коллаж с персонажами сказки), ВЦ «Галерея» (ул. К. Маркса, 244а).

4 февраля, 11.00-12.00 - роспись подставки под горячее «Под пельмени», Национальный центр декоративно-прикладного искусства и ремесел (В. Сивкова, 173).

4 февраля, 15.00-16.30 - мастер-класс по изготовлению монисто - традиционного женского нагрудного украшения, Национальный центр декоративно-прикладного искусства и ремесел (ул. В. Сивкова, 173).

4 февраля, 18.00-20.00 - мастер-класс по верховой набойке, Дом Дружбы народов (ул. Орджоникидзе, 33а).

5 февраля, 11.00-12.00 - мастер-класс по изготовлению войлочного мячика «Веселый колобок», Национальный центр декоративно-прикладного искусства и ремесел (ул. В. Сивкова, 173).

5 февраля, 18.00-20.00 - перфоманс «Тайна удмуртского имянаречения», Дом Дружбы народов (ул. Орджоникидзе, 33а).

6 февраля, 11.00-12.00 - изготовление браслета из пряжи «Синпель», Национальный центр декоративно-прикладного искусства и ремесел (ул. В. Сивкова, 173).

6 февраля, 15.00-16.30 - мастер-класс по изготовлению монисто - традиционного женского нагрудного украшения, Национальный центр декоративно-прикладного искусства и ремесел (ул. В. Сивкова, 173).

6 февраля, 18.00-19.30 - мастер-класс «Шулан - Пельнянь» («Свистулька - Пельмень»), Студия керамики «Мугур» (ул. Пушкинская, 229).

7 февраля, 11.00-12.00 - изготовление подставки под горячее «Шуныт», Национальный центр декоративно-прикладного искусства и ремесел (ул. В. Сивкова, 173).

7 февраля, 18.00-20.00 - мастер-класс для родителей с детьми «Пельменный амулет», «Пельменные мартинички», презентационный мастер-класс «Льнообработка, прядение и ткачество», Национальный музей УР (ул. Коммунаров, 287).

8 февраля, 11.00-12.00 - изготовление «Куклы-масленицы», Национальный центр декоративно-прикладного искусства и ремесел (ул. В. Сивкова, 173).

8 февраля, 18.00-19.00 - мастер-класс по коллажу «Лубочная картина», ВЦ «Галерея» (ул. К. Маркса, 244а).

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