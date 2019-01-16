9 домов культуры отремонтируют в Удмуртии в 2019 году

На эти цели будет направлено 27 млн 740 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. 9 культурно-досуговых учреждений отремонтируют в Удмуртии. Об этом на своей странице ВКонтакте написал министр культуры региона Владимир Соловьев.

В рамках национального проекта «Культура» из федерального бюджета выделено 22 млн 470 тыс. рублей. Софинансирование из республиканской казны составит 5 млн 270 тыс. рублей.

На эти деньги в 2019 году обновят клубы и дома культуры Алнашском, Вавожском, Воткинском, Завьяловском, Кезском, Сарапульском, Увинском, Шарканском и Ярском муниципальных образованиях.

Напомним, что в декабре 2018 года в семи райцентрах Удмуртии появились кинозалы.