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9 домов культуры отремонтируют в Удмуртии в 2019 году

08:30, 16 января, 2019
Диана Ворончихина
08:30, 16 января, 2019
Диана Ворончихина
287
0
#культура\n#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#капремонт\n#ремонт
Фото: vk.com/kezrdk
287
0

На эти цели будет направлено 27 млн 740 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. 9 культурно-досуговых учреждений отремонтируют в Удмуртии. Об этом на своей странице ВКонтакте написал министр культуры региона Владимир Соловьев.

В рамках национального проекта «Культура» из федерального бюджета выделено 22 млн 470 тыс. рублей. Софинансирование из республиканской казны составит 5 млн 270 тыс. рублей.

На эти деньги в 2019 году обновят клубы и дома культуры Алнашском, Вавожском, Воткинском, Завьяловском, Кезском, Сарапульском, Увинском, Шарканском и Ярском муниципальных образованиях.

Напомним, что в декабре 2018 года в семи райцентрах Удмуртии появились кинозалы.

08:30, 16 января, 2019
Диана Ворончихина
287
0
#культура\n#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#капремонт\n#ремонт

 

 

 


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