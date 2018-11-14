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Театр костюма из Глазова стал лауреатом международного фестиваля «Этномода»

16:00, 14 ноября, 2018
Анна Торхова
16:00, 14 ноября, 2018
Анна Торхова
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#Ижевск\n#Глазов\n#мода\n#конкурс\n#Удмуртия\n#дизайнеры
Фото: пресс-служба Глазова
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«De.light» получил диплом в номинациях «Сценический костюм с элементами этно» и «Этномотивы в современной одежде».

Майкоп. Адыгея. Театр костюма «De.light» из Глазова стал призером международного фестиваля молодых дизайнеров «Этномода». Об этом сообщает пресс-служба северной столицы. 

«De.light» стал лауреатом в жанре «Театр моды». Коллектив удостоили дипломами в номинациях «Сценический костюм с элементами этно» за коллекцию «Дети солнца» и «Этномотивы в современной одежде» за коллекцию «De Los Vaqueros».

Также глазовчане получили 50 тыс. рублей из фонда Национальной премии поддержки талантливой молодежи «Российская студенческая весна».

Абсолютным победителем премии стал этно художественный центр «Истоки» из Ивановской области.

Международный фестиваль проходил с 9 по 12 ноября в Майкопе. Его участниками стали представители из 10 регионов России и стран зарубежья.

16:00, 14 ноября, 2018
Анна Торхова
159
0
#Ижевск\n#Глазов\n#мода\n#конкурс\n#Удмуртия\n#дизайнеры

 

 

 


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