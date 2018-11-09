Встреча с московским художником Дмитрием Булныгиным состоится в Ижевске 11 ноября

На ней пройдёт презентация проекта «Документальная скульптура» по результатам мастер-класса с учениками детского технопарка Кванториум.

Ижевск. Удмуртия. Встреча с художником Дмитрием Булныгиным из Москва пройдёт в Ижевске в воскресенье, 11 ноября, в 18:00. Встреча пройдёт в рамках выставки «Трагедия в углу», которая разместилась в ЖК «Колизей».

На встрече с художником состоится презентация проекта «Документальная скульптура» по результатам мастер-класса с учениками ижевского детского технопарка «Кванториум» по съёмкам и обработке документального видео, а также по созданию видеопроекций на трёхмерный объект. Мероприятие также входит в образовательную программу проекта «Квантовый музей» микро-арт-группы «Город Устинов».

Дмитрий Булныгин родился в Новосибирске в 1965 году. Он участник выставок в России и зарубежом, его работы находятся в многочисленных частных коллекциях, а также в Мультимедиа Арт Музее (МАММ), Москва; Центре Помпиду, Париж; Музее современного искусства ART4.RU, Москва; Музее прикладного искусства МАК, Вена; Музее современного искусства KIASMA, Хельсинки и других.

Свою художественную практику Булныгин начал с живописи, затем обратился к скульптуре и инсталляциям. С конца 1990-х занимается медиа-технологиями. В своих работах исследует различные области применения видео как художественного инструмента: от документальных фильмов до масштабных мультимедийных инсталляций. В области между действительностью и фантасмагорией, произведения Дмитрия Булныгина представляют собой диалог объекта, фотографии, видеоизображения, инсталляции и городской среды.





Напомним, выставка «Трагедия в углу» работает в ЖК «Колизей» все дни, кроме понедельника, с 12:00 до 20:00. Вход на выставку бесплатный. Дополнительная информация в группе «ВКонтакте».

Выставка «Трагедия в углу» проходит в Ижевске на площадке ЖК «Колизей» при поддержке компании КОМОС СТРОЙ. «Колизей» уже стал новой доминантой центра Ижевска, являясь уникальным помещением с художественным контекстом. Таким образом, жилой комплекс, отвечая актуальным требованиям дизайна в контексте городского пространства, стал центром современного искусства в Удмуртии на время проведения выставки федерального масштаба.