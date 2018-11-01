Затраты на реконструкцию Национальной библиотеки Удмуртии могут достичь 507 млн рублей

Работы планируют закончить к 2021 году.

Ижевск. Удмуртия. Федеральный бюджет готов поддержать реконструкцию Национальной библиотеки Удмуртской Республики. Об этом журналистам сообщил министр культуры республики Владимир Соловьёв в среду, 31 октября.

«У нас радость. Немножко с осторожностью пока говорим, дожидаемся второго чтения в Государственной Думе. В проекте бюджета на будущий год 138 млн рублей стоит на реконструкцию Нацбиблиотеки. Это та цифра, которую мы заявляли. У нас есть огромное желание к юбилею автономии Удмуртской Республики в 2020 году построить это уникальное учреждение. Все возможности у нас есть», - сказал министр культуры.

Напомним, в 2011 году по решению суда здание Нацбиблиотеки на улице Советской в Ижевске закрыли по предписанию пожарной службы. В 2012 году полуторамиллионный фонд вывезли по разным адресам в Ижевске. Как таковой ремонт ещё не начинался. Сейчас же ежегодно для поддержания минимального температурного режима в здании и очистки кровли от снега уходит почти 1 млн рублей из республиканского бюджета.

Также на этой неделе депутат Госдумы от Удмуртии и Пермского края Александра Василенко сообщил, что принято решение о начале работ, которые поддержат финансированием с 1 января 2019 года.

«Буквально позавчера мы провели совещание в правительстве, где были представители УКСа, Минфина и Минстроя Удмуртии. Нам сказали, чтоб пока закладывали имеющиеся цифры, а в начале следующего года будут пересматривать график финансирования, решать эти вопросы в Москве», - уточнил Соловьёв.

Пока же, по словам министра культуры Удмуртии, на реконструкцию Нацбиблиотеки из федерального бюджета планируют выделять порядка 100 млн рублей в 2020 и 2021 годах. К этим суммам добавится софинансирование и в 2019 году цифра может достичь 178 млн рублей.

«Очень надеюсь, что и во втором чтении депутаты Госдумы одобрят тот проект бюджета и помощь федеральная будет. Надеюсь, будет великолепное здание, куда будут приходить читатели. Кто-то с ностальгией, а кто-то впервые. Потому что мы уже второе поколение теряем. Не располагают сегодня помещения библиотеки теми читальными залами, чтобы заниматься там целый день, как делают это многие центральные библиотеки субъектов России», - сказала директор Нацбиблиотеки Татьяна Тенсина.

По её словам, если к 2021 году проект завершат, то общая сумма с учётом инфляции, которую вложат в Нацбиблиотеку, может составить 507 млн рублей. «Пока же в реконструкцию не вложено ни копейки», - уточнила директор Нацбиблиотеки.