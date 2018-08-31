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Ижевский киноклуб переедет в киноцентр «Россия»

10:50, 31 августа, 2018
Анна Торхова
10:50, 31 августа, 2018
Анна Торхова
679
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#культура\n#Ижевск\n#искусство\n#кино\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#фильмы\n#Швейцария
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Работа на новой площадке начнется с фестиваля швейцарского кино.

Ижевск. Удмуртия. Ижевский киноклуб переедет в киноцентр «Россия» и начнет свою работу 6 сентября. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ранее он располагался в кинотеатре «Дружба». После перепрофилирования работы учреждения, киноклубу пришлось переехать в торговый центр «Сигма». 

Сообщается, что головной офис кинотеатра «Империя Грез» в Нижнем Новгороде отказал киноклубу в дальнейшем сотрудничестве. Фильм Гаса Ван Сента «Не волнуйся, он далеко не уйдет» станет последним в артхаусном проекте.

Работа клуба на новой площадке начнется с фестиваля швейцарского кино, который пройдет в Удмуртии уже в третий раз. Зрителям покажут 4 документальных фильма, 2 игровых и специальную программу короткого метра и анимации.

В программе заявлено:

6 сентября – лента «Будущее надежды»;

7 сентября - «Больше, чем мед»;

8 сентября - «Хайди»;

9 сентября - «Paradies: рай»;

10 сентября - «Цвет кофе с молоком мока»;

11 сентября - «Однажды в альпах»;

12 сентября - «Зимние странники».

Отметим, все фильмы будут показаны на языках оригинала с русскими субтитрами. Начало всех сеансов в 19:00.

В этом году мероприятие посетит режиссер-аниматор из Швейцарии Марина Россе. Пообщаться с ней можно 9 сентября после представления её короткометражной программы.

10:50, 31 августа, 2018
Анна Торхова
679
0
#культура\n#Ижевск\n#искусство\n#кино\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#фильмы\n#Швейцария

 

 

 


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