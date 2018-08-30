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Самого рыжего человека 2018 года выберут в Ижевске

15:00, 30 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
15:00, 30 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
908
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#Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#Рыжий фестиваль\n#Удмуртия
Фото: @arzik2
908
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Традиционный «Рыжий фестиваль» стартует 10 сентября.

Ижевск. Удмуртия. Неделя с 10 по 16 сентября пройдёт в Ижевске под названием «Рыжее настроение». Как сообщила и.о. начальника управления по культуре и туризму администрации города Татьяна Шитова, XV «Рыжий фестиваль» носит статус открытого, на него ждут представителей не только Удмуртии, но и других регионов.

Новшество этого года в том, что площадки с мероприятиями запланированы в каждом районе города. Две крупные городские площадки традиционны – «Парк космонавтов» и «Парк имени Кирова». В этом году к фестивалю также присоединился проект «Голос улиц».

В детских садах и в школах Ижевска пройдёт традиционная «Рыжая неделя». Кроме традиционных конкурсов будут и новые: «Самый рыжий район», «Самая рыжая национальная площадка» и «Самый рыжий человек 2018 года», который получит статуэтку в виде золотого лиса.

Программа итоговых мероприятий «Рыжего фестиваля»:

14 сентября

- 14:00 - 16:00 - праздник «Оранжевый фитнес» у здания администрации Устиновского района (улица 40 лет Победы, 60а);

- 14:00 - 16:00 - концертно-развлекательная программа «Рыжее настроение» на площадке перед зданием Ленинского отдела ЗАГС (улица Клубная, 33);

- 17:00 - 19:00 - праздничные мероприятия на Крымской алее в Первомайском районе города.

15 сентября

Велопарад «Рыжие на колёсах». Регистрация участников с 13:30 на парковке у ТРК «Столица». Старт - в 14:45, финиш - до 15:30. Маршрут движения: ТРК «Столица» - улица Автозаводская - улица 10 лет Октября - улица Пушкинская - улица Кирова - финиш в парке имени Кирова.

- 11:00 - 16:00 - 10-летие Зоологического парка Удмуртии. «Супервозраст 10 лет – время радостных побед».

- 12:00 - 20:00 - «Рыжий фестиваль – 2018» в «Парке космонавтов».

- 14:00 - 16:00 - творческая акция «Рыжий городок» в парке имени Кирова.

- 20:00 - огненное шоу, закрытие праздника.

16 сентября

- 13:00 - 16:00 - соревнования по уличному баскетболу «Рыжий мяч» на спортплощадке по адресу: улица Ломоносова, 21а.

15:00, 30 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
908
0
#Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#Рыжий фестиваль\n#Удмуртия

 

 

 


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