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«Будмурт» и «Свои люди»: в Ижевске пройдет фестиваль искусств

16:00, 29 августа, 2018
Анна Торхова
16:00, 29 августа, 2018
Анна Торхова
243
0
#Ижевск\n#искусство\n#Удмуртия\n#живопись\n#художники\n#картины
243
0

6 сентября фестиваль откроет выставка Аркадия Пластова «Свои люди».

Ижевск. Удмуртия. В столице Удмуртии пройдет фестиваль искусств «Ижевск. Да». Мероприятия стартуют 6 сентября и продлятся до конца ноября, сообщает республиканский музей изобразительных искусств.

Программа фестиваля:

С 6 сентября по 26 октября в музее ИЗО пройдет выставка Аркадия Пластова «Свои люди», посвященная 125-летию со дня рождения художника. Открытие 06.09 в 18:00.

С 8 сентября по 16 сентября в музее Ижевска в летнем саду  - выставка-перформанс Владимира Дубосарского «Музей под ключ». Открытие 08.09 в 14:00. 

15 сентября в 12:00 в музее ИЗО состоится перформанс Владимира Дубосарского на выставке «Свои люди».

13 сентября в 18:00 в музее ИЗО - поэтические чтения стихов Агнии Барто.

С 12 сентября по 13 сентября в музее ИИиД Удмуртского госуниверситета пройдет акция «Художественное восстание», посвященная 100-летию 100-дневного Ижевско-Воткинского восстания.

      12.09 в 13:50 - лекция «Современные виды искусства»;

      12.09 в 14:00 – историческая лекция об Ижевско-Воткинском восстании;

      13.09 в 10:00 - инсталляция – создание арт-объекта «Художественное восстание»;

      13.09 в 15:50 – встреча с Владимиром Дубосарским.

14 сентября в 18:00 в музее воды - персональная выставка Павла Аксенова.

С 7 сентября по 22 сентября в Гуманитарном лицее столицы состоится серия лекций и мастер-классов «Бенкси-мк».

       07.09 в 18:00 – лекция «Ирония как элемент языка современного визуального искусства»;

       16.09 в 12:00 – мастер-класс от Школы современного искусства при Гуманитарном лицее;

       22.09 в 17:00 – открытие выставки «Бенкси-мк».

С 29 октября по 4 ноября в музее ИЗО состоится выставка «Дар». Открытие 29.10 в 18:00.

30 сентября в 19:00 в фан-зоне парке Кирова – показ экспериментального неигрвоого фильма «Ижевск. Каталог», собранного из 10-секнудных роликов.

19 сентября в 17:00 на набережной ижевского пруда - стрит-арт фест.

13 сентября в 18:00 в музее ИЗО  - выставка работ Энвиля Касимова и Сергея Орлова «Будмурт».

С 15 октября по 30 ноября в ЖК «Колизей» пройдет выставка «Трагедия в углу».

16:00, 29 августа, 2018
Анна Торхова
243
0
#Ижевск\n#искусство\n#Удмуртия\n#живопись\n#художники\n#картины

 

 

 


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