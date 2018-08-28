Симфонический оркестр выступит в фан-зоне Ижевска 28 августа

Начало концерта в 18:30.

Ижевск. Удмуртия. Государственный симфонический оркестр Удмуртии выступит с бесплатным концертом во вторник, 28 августа. Симфонический open air состоится в фан-зоне парка имени Кирова в Ижевске.

Как сообщает пресс-служба Удмуртской государственной филармонии, гостям музыкального вечера приготовили подарки: абонементы для детской и взрослой аудитории, среди которых — абонемент «Симфонические вечера».

Начало концерта в 18:30.

Главный дирижёр — Андрей Гордеев. В программе — музыка Петра Чайковского, Михаила Глинки, Арама Хачатуряна и других известных композиторов.