Фестиваль уличных театров «КапустаDay» пройдет в Сарапуле

Мероприятие состоится 8 сентября.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле состоится четвертый открытый фестиваль уличных театров «КапустаDay». Как сообщает пресс-служба администрации города, мероприятие

Будет организовано костюмированное шествие от ДК Радиозавода до Набережной. Также участников ожидают 9 различных театральных направлений, 4 оригинальные творческие площадки и серия мастер-классов по изготовлению костюмов из изолона.

Направления фестиваля:

- «Театр улиц» - любая сценическая форма, которая может происходить на открытом пространстве — улице, площади, в парке и т. п., как правило, без оборудования сцены.

- «Театр Импровизации» - игровая театральная форма, которая создаётся во время процесса исполнения. Последующее наполнение создается исключительно при участии зрительской аудитории и (или) партнера (группы) на основании входящих предлагаемых обстоятельств.

- «Театр Песни» - малая форма театрального искусства, подразумевающая собой публичное исполнение вокальных композиций под фонограмму или аккомпанемент (гитара, электробаян и т.д).

- «Театр-Перфоманс» - форма современного искусства, в которой произведение составляют действия художника или группы в определённом месте и в определённое время.

- «Театр Ритма» - форма современного искусства, основой которой составляет существование актеров на сцене в определенном ритме.

- «Театр художественного слова» - малая форма театрального искусства, подразумевающая собой публичное чтение заранее подготовленных литературных произведений.

- «Открой Рот» - малая форма театрального искусства, подразумевающая собой публичное чтение произведений «с листа» на основе подготовленных оргкомитетом прозы и стихотворений.

- «Авторский театр» - малая форма театрального искусства, подразумевающая собой публичное чтение собственных сочинений авторов.

- «НЕ совсем театр» – выступление творческих коллективов различной направленности в т.ч. арт-мобы, флеш-мобы, хореографические и вокально-хореографические композиции и прочее, не попадающих под отдельные направления, указанные выше.