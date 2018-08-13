Медведь и сказочные кони появились в усадьбе Тол Бабая в Удмуртии

Эти арт-объекты создал ижевский мастер Сергей Назаров.

Шаркан. Удмуртия. Два новых арт-объекта появилось в усадьбе Тол Бабая в Шаркане. Об этом сообщается в официальной группе туристического центра ВКонтакте.

Мастер Сергей Назаров сделал из дерева медведя, который символизирует пробуждение природы. Считается, что, прикоснувшись к этому медведю можно обрести уверенность, силы и успех.

Фото: vk.com/КТЦ "Усадьба Тол Бабая"

Также Назаров смастерил для усадьбы трех сказочных коней, которые являются воплощением движения, благополучия, взаимопонимания и достатка.