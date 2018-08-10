Музыкальный Open-air пройдет 22 августа.

Ижевск. Удмуртия. Государственный симфонический оркестр Удмуртии выступит перед зрителями в фан-зоне парка Кирова. Open-air «Музыка для всей семьи» пройдет 22 августа, сообщает пресс-служба Удмуртской Госфилармонии.

Мероприятие начнется в 19:00. В этот день для горожан прозвучат произведения знаменитых композиторов Петра Чайковского, Михаила Глинки, Арама Хачатуряна, Геннадия Гладкова и других известных авторов.

Отметим, что известный своей любовью к экспериментам оркестр неоднократно давал концерты с рок-группами и ди-джеями, выступал на неординарных площадках – в торговых центрах, трамваях.