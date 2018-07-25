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«Ночь кино» пройдет в Удмуртии 25 августа

16:54, 25 июля, 2018
Диана Ворончихина
16:54, 25 июля, 2018
Диана Ворончихина
799
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#культура\n#Ижевск\n#акция\n#кино\n#Удмуртия
Фото: pixabay.com
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В рамках акции покажут лучшие отечественные фильмы за 2017-2018 годы.

Ижевск. Удмуртия. Всероссийская акция «Ночь кино» в третий раз пройдет в Удмуртии 25 августа. Об этом сообщает Республиканский дом народного творчества.

В республике «открытые кинотеатры» будут организованы на 85 площадках. В Ижевске главными площадками станут Парк космонавтов и фан-зона в Парке Кирова.

Сейчас идет интернет-голосование за лучшие отечественные киноленты. На выбор зрителям предлагают 26 фильмов. Голосование продлится до 1 августа.

Также в рамках акции пройдут мастер-классы, творческие встречи, концерты, игровые программы, флешмобы и другое.

Вход на все мероприятия акции «Ночь кино» свободный.

16:54, 25 июля, 2018
Диана Ворончихина
799
0
#культура\n#Ижевск\n#акция\n#кино\n#Удмуртия

 

 

 


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