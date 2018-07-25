«Ночь кино» пройдет в Удмуртии 25 августа

В рамках акции покажут лучшие отечественные фильмы за 2017-2018 годы.

Ижевск. Удмуртия. Всероссийская акция «Ночь кино» в третий раз пройдет в Удмуртии 25 августа. Об этом сообщает Республиканский дом народного творчества.

В республике «открытые кинотеатры» будут организованы на 85 площадках. В Ижевске главными площадками станут Парк космонавтов и фан-зона в Парке Кирова.

Сейчас идет интернет-голосование за лучшие отечественные киноленты. На выбор зрителям предлагают 26 фильмов. Голосование продлится до 1 августа.

Также в рамках акции пройдут мастер-классы, творческие встречи, концерты, игровые программы, флешмобы и другое.

Вход на все мероприятия акции «Ночь кино» свободный.