«Конный биатлон» пройдет в Удмуртии

Фестиваль состоится 28 июля в деревне Сюрногурт Дебесского района.

Дебесы. Удмуртия. Фестиваль «Конный биатлон» в рамках межрегиональной выставки лошадей вятской породы «Золотая Вятка – 2018» пройдет в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Дома Дружбы народов.

На празднике будут организованы скачки, испытания на срочную доставку груза рысью, соревнования по костюмированной манежной езде, традиционные творческие конкурсы детского рисунка и фотографий. Также пройдут показательные выступления представителей Вольного камского казачьего войска.

Мероприятие состоится 28 июня в деревне Сюрногурт Дебесского района. Начало в 11:00.