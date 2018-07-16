Третий фестиваль деревенской культуры «ГуртFEST» состоится в Удмуртии

Мероприятие пройдет 11 августа в музее-заповеднике «Лудорвай».

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в третий раз пройдет фестиваль деревенской культуры «ГуртFEST». Как сообщает пресс-служба министерства национальной политики и культуры республики, праздник состоится 11 августа в музее-заповеднике «Лудорвай».

Мероприятие начнется с открытия деревни мастеров и медовой ярмарки. Зрители смогут полюбоваться торжественным шествием коллективов, увидеть запуск мельницы, которой в этом году исполнилось 106 лет.

Фестиваль украсят различные подворья: марийское, удмуртское, татарское, русское, ханты-мансийское, бесермянское, эстонское, финское. Гости смогут полюбоваться выступлением фольклорных коллективов, современных молодых удмуртских артистов, потанцевать на дискотеке.

Состоится презентация бесермянской усадьбы и помочи на ней. Также на фестивале «ГуртFEST» состоится показ этнических коллекций современных удмуртских модельеров и открытие фотовыставки.